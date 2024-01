U požaru im izgorjela kuća: 'Sve smo izgubili, ostali smo i goli i bosi, a nemamo osiguranje'

Šteta od požara je totalna, a k tome još ništa nije osigurano, tako da smo sada takoreći goli i bosi, bez krova nad glavom. Supruga i kćeri su uspjele spasiti samo nešto odjeće i obuće, u trku, dok su bježale pred vatrom. Soba starije kćeri u potpunosti je uništena i ona je ostala bez svega, osim onoga što je imala na sebi. Privremeni smještaj pružio nam je KTC u hotelu. Tamo možemo biti mjesec dana. Nemamo novca da sami saniramo posljedice štete, dobro bi nam došla pomoć, ispričao nam je vidno potresen Zdravko Lukačić (44) iz Ivanca Križevačkog dok smo stajali na zgarištu njegove obiteljske kuće.

Izgorjela je u srijedu ujutro, nakon čega je peteročlana obitelj ostala bez doma.

To jutro, oko 3.40 sati, Zdravko je kao i svakog dana prije posla naložio peć za centralno. Njegova supruga Mihaela ustala je pola sata nakon što je on otišao od kuće. Prvo je čula pucketanje, a potom vidjela dim koji je ispunio potkrovlje kuće.

Brzo je probudila kćeri i oca Stjepana koji je živio u prizemlju i svi su istrčali na dvorište odakle su samo mogli bespomoćno gledati kako vatra guta njihov dom, u koji su dva desetljeća ulagali novac kako bi ga izgradili.

- Kamionom sam već bio nadomak Zagrebu, kad su me od kuće zvali da je požar i da su se svi spasili. Bilo je to otprilike sat i pol nakon što sam naložio peć. Kad sam se to jutro vratio kući, ostalo je samo zgarište. Nemamo osiguranje – jada se Zdravko.

Požar su ugasili pripadnici JVP Križevci i DVD-a Apatovac. Ukupna šteta je oko 50.000 eura, kaže PU koprivničko-križevačka.

- Obavljenim očevidom u prisutnosti inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite utvrđeno je da je do požara došlo uslijed zapaljenja čađe u dimnjaku te prijenosa topline sa dimovodne cijevi na gorivi materijal. Požar se ubrzo proširio na krovište i potkrovni prostor. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a Križevci, nije bilo ozlijeđenih ljudi. Policija će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu - priopćili su.

Svi koji nakon ove velike tragedije žele pomoći obitelji Lukačić, mogu to učiniti uplatom na račun kćeri Adriane Lukačić, HR8823400093235105688. Uz bilo kakvu novčanu pomoć, dobro bi im došla i pomoć u građevinskom materijalu. Za sve detalje oni koji žele pomoći mogu se javiti Zdravku Lukačiću na broj 091/1847655.

- Unaprijed hvala svima. Iskreno ne znam kako ćemo i ne vidim bolje sutra - sjetno zaključuje naš sugovornik.