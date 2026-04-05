U požaru kod Osijeka izgorio traktor vrijedan 30 tisuća eura

Požar je buknuo na traktoru s hidrauličnim utovarivačem i priključnim strojem za rezanje slame, u vlasništvu tvrtke iz Tenje, a radni stroj je u požaru potpuno izgorio.

Provedenim očevidom utvrđeno je da je uzrok požara tehnički kvar, odnosno probijanje izolacije na naponskom vodiču ispod kabine, a požar se proširio na sve gorive materijale motornog prostora i prostora kabine.

Vatra se razbuktala i zbog taljenja plastičnog spremnika za gorivo. Traktor s hidrauličnim utovarivačem je u potpunosti izgorio, dok je priključni stroj za rezanje slame na jednom dijelu zacrnjen uslijed toplinskog djelovanja.

Požar su ugasili pripadnici osječke Javne vatrogasne postrojbe, a materijalna šteta se procjenjuje na oko 30 tisuća eura, navode u policiji.