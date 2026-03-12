Obavijesti

NISU U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

U požaru na nosaču zrakoplova ozlijeđena dva mornara SAD-a

Piše HINA,
Foto: Stelios Misinas

USS Gerald R. Ford, najveći nosač zrakoplova na svijetu, zabilježio je požar u brodskom pogonu za pranje rublja dok sudjeluje u operacijama protiv Irana u Crvenom moru.

Dva američka mornara ozlijeđena su u požaru na nosaču zrakoplova USS Gerald R. Ford, objavila je u četvrtak američka vojska, ističući da požar nije povezan s borbenim djelovanjima. Nosač Ford, najnoviji brod te klase u SAD-u i najveći nosač zrakoplova na svijetu, trenutačno sudjeluje u operacijama protiv Irana i nalazi se u Crvenom moru. U priopćenju se navodi da mornari primaju medicinsku pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život te da su u stabilnom stanju. "Pogonsko postrojenje broda nije oštećeno, a nosač zrakoplova i dalje je potpuno operativan", priopćila je vojska, dodajući da je požar izbio u glavnom brodskom pogonu za pranje rublja.

Reuters je u utorak izvijestio da je 150 američkih vojnika ranjeno u američko-izraelskom ratu s Iranom.

Ford, na kojem se nalazi više od 5000 mornara, nosi više od 75 vojnih zrakoplova, uključujući borbene lovce poput mlažnjaka F-18 Super Hornet.

Nosač je raspoređen već više od devet mjeseci, a ranije ove godine sudjelovao je u operacijama na Karibima.

Plovidba u Zaljevu i uzduž uskog Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, gotovo je u potpunosti stala otkako su SAD i Izrael 28. veljače počeli zračne napade na Iran, što je dovelo do skoka globalnih cijena nafte na razine neviđene od 2022. godine.

Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM), koje nadzire američke vojne operacije na Bliskom istoku, priopćilo je da su Sjedinjene Države izvršile napade na više od 6000 ciljeva.

Dodano je i da je više od 90 iranskih plovila oštećeno ili uništeno, uključujući više od 30 brodova polagača mina.

U izjavi pročitanoj na državnoj televiziji, novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei poručio je u četvrtak da će se Iran nastaviti boriti i držati Hormuški tjesnac zatvorenim.

