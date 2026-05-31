U požaru robne kuće poginulo je 332 ljudi. Ta je strahota zapalila i mlade ljude opijene idealima

Sredinom prošlog tjedna u Njemačkoj je izrečena kazna od 13 godina zatvora bivšoj pripadnici njemačke ultraljevičarske terorističke organizacije RAF. Daniela Klette osuđena je zbog oružanih pljački, otmica i ilegalnog posjedovanja oružja. Sud u Verdenu zaključio je da je zajedno s Burkhardom Garwegom i Ernst-Volkerom Staubom između 1999. i 2016. opljačkala više transportera novca i ukrala najmanje dva milijuna eura. Klette, Garweg i Staub pripadali su tzv. trećoj generaciji RAF-a, ekipi koja više nije vodila revolucionarni rat protiv države, ali se pljačkama financirala za život u ilegali. RAF se formalno raspustio 1998., no priča o toj terorističkoj skupini i danas fascinira, izaziva političke i filozofske rasprave, pa i strah.