U predgrađu Pariza nožem ubio muškarca i ranio još dvoje ljudi

Neidentificirani čovjek u predgrađu Pariza nožem je ubio jednog i ozlijedio dvoje ljudi, javlja RT.

Policija je pucala u napadača jer je i njima počeo prijetiti. Izvori iz policije za medij LeParisien su rekli da je napadač muškarac u tridesetim godinama.

Prvo je počeo nožem napadati slučajne prolaznike na cesti. Zatim je navodno ušao u kuću i vikao: 'Alahu akbar, ako uđete sve ću vas zapaliti'.

