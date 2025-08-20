Suvozačica je poginula na mjestu nesreće, a vozač je ozlijeđen i prevezen u bjelovarsku bolnicu i pri svijesti je
TRAGEDIJA
U prometnoj nesreći kod Bereka poginula suvozačica...
Čitanje članka: < 1 min
U prometnoj nesreći koja se dogodila tijekom noći s utorka na srijedu na području Bereka kod Garešnice poginula je jedna osoba, a jedna je ozlijeđena, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija.
Nesreća se dogodila oko ponoći kada je automobil austrijskih registarskih oznaka neposredno nakon izlaska iz Bereka u smjeru Ivanske sletio s kolnika.
Suvozačica je poginula na mjestu nesreće, a vozač je ozlijeđen i prevezen u bjelovarsku bolnicu i pri svijesti je.
Policija je na mjestu nesreće provela očevid. Uzroci nesreće još se utvrđuju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku