U prometnoj nesreći kod Donjeg Miholjca teško ozlijeđeno dijete

Piše HINA,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U naletu osobnog automobila dijete je teško ozlijeđeno, a liječnička pomoć pružena mu je osječkom Kliničkom bolničkom centru

Osmogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u naletu osobnog automobila na pješačkom prijelazu kod Donjeg Miholjca, a 60-godišnja vozačica će zbog toga biti kazneno prijavljena, izvijestila je u petak Policijska uprava osječko-baranjska.

Prometna nesreća dogodila se u četvrtak u mjestu Črnkovci, kada je 60-godišnja vozačica osobnim automobilom slatinskih registracijskih oznaka kod osnovne škole naletjela na dijete, koje je guralo bicikl preko obilježenog pješačkog prijelaza.

U naletu osobnog automobila dijete je teško ozlijeđeno, a liječnička pomoć pružena mu je osječkom Kliničkom bolničkom centru.

Vozačica je alkotestirana i nije bila pod utjecajem alkohola, u njezinom vozilu bila su tri putnika, a nitko u prometnoj nesreći nije ozlijeđen.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 60-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu, napominju u policiji.

