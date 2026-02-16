Na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć i očevidna ekipa, priopćili su kratko iz policije
TEŽINA OZLJEDA NEPOZNATA
U prometnoj nesreći u Slavonskom Brodu ozlijeđen muškarac
U prometnoj nesreći u Slavonskom Brodu ozlijeđen je čovjek. Brodsko-posavska policija je priopćila kako su dojavu zaprimili u ponedjeljak u 15:15 sati.
- Na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć i očevidna ekipa - priopćili su kratko iz policije.
