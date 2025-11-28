U prosincu počinje 20 humanitarna akcija 'Želim život', Zaklade Ana Rukavina

Zaklada Ana Rukavina u prosincu organizira 20. humanitarnu akciju "Želim život" s ciljem prikupljanja sredstava za daljnje širenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije. Iz Zaklade su u petak priopćili kako će građani pozivom na broj 060 9000 tijekom cijelog prosinca moći donirati i tako podržati tu plemenitu akciju. Cijena poziva iznosi 0,66 eura plus PDV, a donacije su moguće i putem KEKS Pay aplikacije Erste banke, naveli su.

U suradnji s Novom TV i Gradom Zagrebom 17. prosinca održat će se tradicionalni 20. božićni koncert „Želim život“, na Trgu bana Josipa Jelačića kada će nastupiti poznati pjevači i bendovi.

Ustrajnim radom i zalaganjem Zaklade, ističu, omogućen je značajan napredak u proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine u sklopu KBC-a Zagreb. "Hrvatski registar danas broji ukupno 68.375 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, od kojih je 67.075 tipizirano. I kao najvrjednije, nadu za spas života dobilo je 207 oboljelih", istaknuli su.

Naveli su da su organizirane 524 akcije upisa u Hrvatski registar u više od 150 gradova i mjesta diljem Hrvatske, od toga 24 akcije u 2025. godini.

Zaklada Ana Rukavina je tijekom ove godine donirala sredstva hrvatskom zdravstvu za opremu i projekte u vrijednosti od 79.950,64 eura za nabavu opreme za Banku krvotvornih matičnih stanica u Kliničkoj bolnici Merkur koja je bila nužna za nastavak programa transplantacije matičnih stanica.

Ove godine Zaklada je omogućila i financirala stručno usavršavanje za četiri mlada liječnika u europskim centrima izvrsnosti u iznosu od 114.258 eura.

Od 2014. do danas Zaklada je uložila 557.168 eura u programe stručnog usavršavanja, zahvaljujući kojima je četrnaest mladih liječnika i jedna medicinska sestra iz Hrvatske stekla iskustvo u vodećim svjetskim centrima za hematologiju i pedijatriju, kako bi po povratku mogli pomoći pacijentima u domovini.

Za prikupljanje uzoraka za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, za HLA tipizaciju, za opremanje Banke krvi iz pupkovine Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Zagreb i projekte od važnosti za razvoj hematologije Zaklada je do danas utrošila 4.380.000 eura vlastitih sredstava, naveli su.

Zaklada je osnovana nakon prerane smrti novinarke Ane Rukavine, oboljele od leukemije, čija je želja bila da se proširi Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i osnuje Banka matičnih stanica krvi iz pupkovine.

Zaklada je službeno počela s radom 2007. godine. Osnivači Zaklade su Anina majka Marija Rukavina, Anina sestra Gordana Leto, Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) te nekadašnji Vjesnik.

"Svaka donacija i svaki korak u ovom projektu nosi poruku nade za oboljele i njihove obitelji te podsjeća na snagu zajedništva u najtežim trenucima", poručili su iz Zaklade.