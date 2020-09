U prvih 6 mjeseci donirano više od 930 tisuća kilograma hrane

U prvih šest mjeseci ove godine donirano je 930.424 kilograma hrane, što je za 6,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, objavilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede.

<p>"Podaci o količini donirane hrane u blagom su porastu i to unatoč otegotnim okolnostima uslijed epidemioloških mjera", ističu iz Ministarstva u objavi na svojim internetskim stranicama.</p><p>Pritom naglašavaju da je sprječavanje nastanka otpada od hrane jedna od značajnih strateških tema Ministarstva, a važnost održive proizvodnje i potrošnje hrane postaje sve važnije u vrijeme Covid-19 pandemije.</p><p>"IT sustav za doniranje hrane - 'e doniranje' pokazao se od velike pomoći za vrijeme Covid-19 pandemije u provedbi izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih korona krizom, u sklopu koje je otkupljeno oko 176 tona mliječnih proizvoda koji su besplatno distribuirani prema 78 posrednika u lancu doniranja hrane te su na kraju našli svoj put do osoba u potrebi", navode iz Ministarstva. </p><p>Ministarstvo zadnjih zadnjih godina intenzivno radi na unapređenju sustava doniranja hrane te povećanju količina donirane hrane. Bitno je omogućiti sve preduvjete da sigurna i kvalitetna hrana, a koja bi iz određenih razloga mogla završiti kao otpad, pronađe svoj put do osoba u potrebi, poručuju iz resora poljoprivrede.</p><p>Pritom podsjećaju da su 2018. godine pokrenuli sustav e-doniranje, kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela viškova hrane i omogućuje bolja komunikacija između donatora i posrednika te kontinuirana suradnja sa svim dionicima u lancu doniranja hrane.</p><p>Ministarstvo nastavlja raditi na povećanju broja donatora u IT sustavu za doniranje hrane te poziva sve subjekte u poslovanju s hranom i humanitarne organizacije koje se bave posredovanjem u doniranju hrane da se uključe u e-doniranje te doprinesu društveno i okolišno odgovornom te socijalno osjetljivom poslovanju svojih tvrtki, odnosno udruženja, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.</p>