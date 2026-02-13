U pulskoj osnovnoj školi bojkot nastave zbog problematičnog učenika: 'Napada vršnjake...'

Roditelji učenika pulske Osnovne škole Stoja odlučili su organizirati bojkot dolaska djece na nastavu zbog dugotrajnog problema s ponašanjem jednog učenika, dok iz Grada Pule kažu kako su upoznati sa situacijom i svakodnevno komuniciraju s ravnateljem i stručnom službom škole.

Po tvrdnjama roditelja koji su se obratili medijima, učenik je u više navrata fizički i verbalno napadao vršnjake i učiteljicu, zbog čega smatraju da sigurnost njihove djece nije zajamčena. Roditelji ističu kako su o svemu obavijestili školu i nadležne službe, no kako nema konkretnog rješenja odlučili su se na prosvjed.

Grad Pula kao osnivač škole upoznat je sa situacijom te je u svakodnevnoj komunikaciji s ravnateljem i stručnom službom škole. Postupanje se provodi sukladno važećim propisima i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

"Ravnatelj i stručni suradnici škole aktivno su uključeni te poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite sigurnosti svih učenika i smirivanja situacije. Održani su roditeljski sastanci, uključen je Tim za stručnu pomoć i potporu, a najavljen je i međuresorni sastanak nadležnih institucija kako bi se situacija sagledala cjelovito i poduzele dodatne potrebne aktivnosti", priopćili su iz pulske gradske uprave.

Škola trenutno čeka reakcije Ministarstva obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje, dok je ravnatelj škole Zoran Bjelopetrović za HRT izjavio da je škola redovito kontaktirala roditeljie i uvijek su im na raspolaganju za sve upite.

"Dogodila se ta nemila situacija posljednja dva dana, vjerujemo da će se to popraviti te da ćemo, kao i do sada, pronaći zajedničko rješenje", rekao je ravnatelj.

Slučaju je komentirao i pulski gradonačelnik Peđa Grbin, koji je novinarima rekao kako se radi o zaštiti prava djece, pa informacije o bilo kojem djetetu ili roditelju ne smije i ne želi iznositi u javnost.

"Ravnatelj škole kontinuirano komunicira s nadležnim upravnim tijelom, priprema se sastanak međuresornog povjerenstva na kojem očekujem sudjelovanje centra i drugih institucija, sukladno protokolima za ovakve situacije", rekao je Grbin.