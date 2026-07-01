Obavijesti

News

Komentari 0
AKO PROĐE, PROĐE PLUS+

U ratu protiv Irana SAD ojačao Teheran, bez nade u preokret

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
U ratu protiv Irana SAD ojačao Teheran, bez nade u preokret
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kad bi se Amerika posvetila miru, detantu, svijet bi odahnuo – ali od čega bi tad živio vojno-industrijski kompleks?

Iz poraza u poraz – do konačne pobjede! Tako izgleda američka vanjska politika zadnjih 26 godina. Prvi veliki rat u tisućljeću, započet 2001. u Afganistanu, Amerikanci su izgubili – njihovi saveznici u Kabulu vješali su se, kao u Sajgonu 1975. na kraju Vijetnamskog rata, o kotače aviona kako bi pobjegli od talibana. Slijedi, 2003. godine, strateški neuspjeh u Iraku. Sadam i njegovi suniti jesu poraženi, ali je od te poražene vojske nastao ISIL, dok je Irak prepušten šijitima. Uspon talibana i pad Sadama ojačali su, dakle, šijitski Iran, a rast cijena nafte zbog Iraka uzdigao je Putina. Rušenjem Gadafija srušena je prepreka navali migranata iz Afrike prema jugu Italije i EU, a svi ti procesi gurnuli su milijune ljudi prema Europi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'
STRAVA

Zagrepčanka djecu ostavila u autu. Ljudi zvali policiju. PUZ: 'Može doći do toplinskog udara'

Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba,  tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe
VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'

Obraćanje dolazi nakon novog verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji se rasplamsao zbog neslaganja oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.
VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'

SLOVENIJA - Strašna tuča pada na autocesti od Ljubljane prema Trstu, rekao nam je čiatelj 24sata. Dodaje kako i dalje pada jaka kiša te se stvaraju kolone zbog vozača koji se opasno sklanjaju pod nadvožnjake na autocesti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026