Kad bi se Amerika posvetila miru, detantu, svijet bi odahnuo – ali od čega bi tad živio vojno-industrijski kompleks?
U ratu protiv Irana SAD ojačao Teheran, bez nade u preokret
Iz poraza u poraz – do konačne pobjede! Tako izgleda američka vanjska politika zadnjih 26 godina. Prvi veliki rat u tisućljeću, započet 2001. u Afganistanu, Amerikanci su izgubili – njihovi saveznici u Kabulu vješali su se, kao u Sajgonu 1975. na kraju Vijetnamskog rata, o kotače aviona kako bi pobjegli od talibana. Slijedi, 2003. godine, strateški neuspjeh u Iraku. Sadam i njegovi suniti jesu poraženi, ali je od te poražene vojske nastao ISIL, dok je Irak prepušten šijitima. Uspon talibana i pad Sadama ojačali su, dakle, šijitski Iran, a rast cijena nafte zbog Iraka uzdigao je Putina. Rušenjem Gadafija srušena je prepreka navali migranata iz Afrike prema jugu Italije i EU, a svi ti procesi gurnuli su milijune ljudi prema Europi.
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