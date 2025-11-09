U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike

Nakon što su ljudi u crnom, mnogi i maskirani, istjerali srpske kulturnjake u Splitu te se okupili u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, gdje se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture, u subotu navečer policija je spriječila mogući incident u Rijeci. Ovoga puta sumnjiva grupica maloljetnika s kapuljačama nije se okupila ispred lokacije nekog kulturnog događaja nego sportskog.

Naime, u Centru Zamet u Rijeci ovih se dana, od petka do nedjelje, održava Prvenstvo Balkana u karateu, a među 1700 sudionika iz 13 zemalja su i natjecatelji iz Srbije. Što su ti maloljetnici htjeli, odnosno koje su im bile namjere, nije poznato jer su organizatori, čim su ih primijetili, pozvali policiju.

- Pred kraj natjecanja u subotu navečer primijetili smo određenu skupinu ljudi s kapuljačama ispred dvorane koji su se sumnjivo ponašali. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju, na čemu bih im i ovim putem želio zahvaliti. Ne znamo koja im je bila namjera, no kao organizatori odgovorni smo za sigurnost svih sudionika i zato smo morali reagirati - rekao nam je Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza.

Grupa mladića s kapuljačama okupila se ispred sportske dvorane u Rijeci kraj autobusa srpske karate reprezentacije |

Ta je grupica maloljetnika stajala pored autobusa srpske reprezentacije, a kad su natjecatelji izlazili iz sportske dvorane, počeli su dovikivati pogrdne riječi.

- Povukli smo sve natjecatelje u dvoranu i odgovorno pozvali policiju koja je sve natjecatelje otpratila do hotela. Natjecanje je nastavljeno i u nedjelju pred više od 2000 gledatelja. Svi se sudionici osjećaju sigurno, ništa zbog toga nije stalo, zapravo u dvorani nitko ni ne spominje taj slučaj - rekao je Cipek, koji se zbog svega ispričao Karate federaciji Srbije.

Dodao je i da nikad nije bilo sličnih situacija te istaknuo kako je ovo natjecanje prije svega jedna lijepa sportska priča jer sport spaja ljude i razvija prijateljstva. Također, nastavlja, učinilo se puno za promociju Rijeke i Hrvatske te je zahvaljujući natjecanju ostvareno između 5000 i 6000 noćenja.

Iz primorsko-goranske policije priopćili su da su dolaskom na mjesto događaja zatekli dio tih ljudi iz grupe, među kojima je bilo deset maloljetnika.

- Prema dosadašnjim saznanjima, nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Provedenim kriminalističkim istraživanjem u odnosu zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela. Policija je o zatečenim maloljetnim osobama izvijestila i nadležnu službu socijalne skrbi - rekli su iz policije i dodali kako će "tijekom trajanja prvenstva poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji".

Foto: Hrvatski karate savez/Facebook

Mladi hrvatski i srpski karatisti poslali su najbolju poruku maskiranima i na natjecanju u nedjelju istaknuli obje zastave te navijaju - zajedno, piše Novi list. Time su pokazali da sport može i treba biti most između različitosti te da su sportski duh, tolerancija i međusobno uvažavanje jači od bilo kakvih netrepeljivosti.

U međuvremenu je kukasti križ osvanuo na spomeniku palim borcima Narodnooslobodilačke borbe (NOB) u Adžijinoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci.

Spomenik palim borcima NOB-a na zagrebačkoj Trešnjevci ponovno se našao na meti neofašista |

- Kakve budale! Dosad su uglavnom crtali ustaško 'u', sad su prešli na kukasti križ - rekla je čitateljica koja je snimila fotografije.

Podignut je 1953. godine u spomen na 49 palih boraca, od kojih je devet žena. Na glasu je kao jedan od najnapadanijih antifašističkih spomenika u Zagrebu i često je na meti neofašista. Kako smo doznali, policija je obaviještena o incidentu, a kukasti križ su naknadno uklonili građani.

U Splitu je dan nakon prosvjeda Torcide organiziran prosvjed protiv stranih radnika u Hrvatskoj.

- Hrvatski branitelji nisu ginuli za Nepalce, Pakistance ili Indijce - moglo se čuti na splitskoj Rivi.

'Hrvatska Hrvatima' i 'Stranci, vrijeme je da idete kući' poručila je šačica prosvjednika na splitskoj rivi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Organizirala ga je Udruga za bolju Hrvatsku, koja je sličan prosvjed organizirala krajem rujna u Zagrebu. Pod parolom "Ne zamjeni stanovništva - spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!", tamo su se mogli vidjeti transparenti s porukom kojima se strancima poručuje da je "vrijeme da idu kući" i čuti uzvici: "Hrvatska Hrvatima".

I vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček jučer je zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS-a, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.