Iz karlovačke policije sada navode kako se, prema zatečenim tragovima na mjestu događaja, moguće radi o starijoj ženskoj osobi koja je živjela u neposrednoj blizini Gradskog kupališta Foginovo
U rijeci Korani našli tijelo žene. Policija moli građane za pomoć: 'Još ne znamo o kome se radi...'
Policija još nije utvrdila identitet starije žene čije je tijelo pronađeno u rijeci Korani na karlovačkom kupalištu Foginovo 28. kolovoza. Sada pozivaju građane, posebno one koji skrbe o starijim osobama, da im pomognu u identifikaciji.
Policija je tog jutra u 8.35 sati zaprimila dojavu da je u vodi na kupalištu uočeno mrtvo tijelo. Dolaskom policijskih službenika potvrđeno je da se u rijeci nalazi tijelo, koje su na obalu izvukli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Karlovac.
Proveden je očevid, a policija je pokrenula daljnje kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet žene i okolnosti događaja.
Iz karlovačke policije sada navode kako se, prema zatečenim tragovima na mjestu događaja, moguće radi o starijoj ženskoj osobi koja je živjela u neposrednoj blizini Gradskog kupališta Foginovo.
Stoga mole građane koji imaju korisne informacije o identitetu žene da ih što prije obavijeste.
Informacije se mogu dojaviti na broj 192 ili izravno Policijskoj postaji Karlovac s ispostavom Vojnić na broj 047/664-260.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+