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UŽAS

U rijeci Korani našli tijelo žene. Policija moli građane za pomoć: 'Još ne znamo o kome se radi...'

Piše Antonela Šaponja,
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U rijeci Korani našli tijelo žene. Policija moli građane za pomoć: 'Još ne znamo o kome se radi...'
Korana | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Iz karlovačke policije sada navode kako se, prema zatečenim tragovima na mjestu događaja, moguće radi o starijoj ženskoj osobi koja je živjela u neposrednoj blizini Gradskog kupališta Foginovo

Policija još nije utvrdila identitet starije žene čije je tijelo pronađeno u rijeci Korani na karlovačkom kupalištu Foginovo 28. kolovoza. Sada pozivaju građane, posebno one koji skrbe o starijim osobama, da im pomognu u identifikaciji.

Policija je tog jutra u 8.35 sati zaprimila dojavu da je u vodi na kupalištu uočeno mrtvo tijelo. Dolaskom policijskih službenika potvrđeno je da se u rijeci nalazi tijelo, koje su na obalu izvukli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Karlovac.

Proveden je očevid, a policija je pokrenula daljnje kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet žene i okolnosti događaja.

Iz karlovačke policije sada navode kako se, prema zatečenim tragovima na mjestu događaja, moguće radi o starijoj ženskoj osobi koja je živjela u neposrednoj blizini Gradskog kupališta Foginovo.

Stoga mole građane koji imaju korisne informacije o identitetu žene da ih što prije obavijeste.

Informacije se mogu dojaviti na broj 192 ili izravno Policijskoj postaji Karlovac s ispostavom Vojnić na broj 047/664-260.

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