Taj \u0107e vlak do kraja kolovoza prometovati svaki dan iz \u010ce\u0161ke do Kvarnera, to\u010dnije do 11. srpnja tri puta tjedno, a nakon toga pa do kraja kolovoza svaki dan i o\u010dekuje se da \u0107e tim vlakovima u Hrvatsku ove sezone do\u0107i 30.000 \u010ceha.

Kako su javili iz kompanije, za dana\u0161nji prvi vlak sve su karte bile rezervirane, a turisti sti\u017eu u Matulje, nakon \u010dega \u0107e autobusima svi prema svojim destinacijama.

Ina\u010de, u \u010ce\u0161koj su mjere protiv korona virusa popustile, iako se i tamo bilje\u017ei porast novih slu\u010dajeva, pa tako u \u010ce\u0161koj ukupno ima preko 12.000 zara\u017eenih korona virusom.