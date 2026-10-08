U rujnu više od 300 zaraženih gripom, najviše predškolaca

Tijekom sezone gripe 2026./2027., a zaključno s 4. listopada pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe, slučajevi su zabilježeni u sedam županija, a najviša stopa prijave gripe je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Najviša stopa prijave gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Među pristiglim prijavama gripe, najviša stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A(H1). Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), sporadična pojava oboljelih od gripe bilježi se i u ostalim državama Europske unije. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A. Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila neuobičajeno rano, već od druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske.

Od sredine kolovoza do početka rujna prijavljena su 122 slučaja gripe, od kojih čak 81 u prvom tjednu rujna. U sljedeća tri tjedna zabilježeno je još 78, 92 i 52 oboljelih. Najviše prijava stizalo je iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, a među oboljelima je u početku bio velik udio mladih od 15 do 19 godina. Krajem rujna više slučajeva bilježila je i Dubrovačko-neretvanska županija. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, rečeno je ranije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).