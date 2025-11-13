Guverner Karelije Artur Parfenčikov objavio je na Telegramu da se zrakoplov srušio u šumi
SRUŠIO SE U ŠUMI
U Rusiji se srušio borbeni avion, dva člana posade su poginula
Čitanje članka: < 1 min
Ruski borbeni zrakoplov Su-30 srušio se tijekom trenažnog leta u sjeverozapadnoj regiji Kareliji, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.
Guverner Karelije Artur Parfenčikov objavio je na Telegramu da se zrakoplov srušio u šumi.
Na tlu nije bilo žrtava, prenose novinske agencije.
Parfenčikov je priopćio da je u tijeku istraga o uzroku nesreće.
Karelija se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Rusije, uz granicu s Finskom.
