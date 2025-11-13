Obavijesti

News

Komentari 0
SRUŠIO SE U ŠUMI

U Rusiji se srušio borbeni avion, dva člana posade su poginula

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
U Rusiji se srušio borbeni avion, dva člana posade su poginula
Foto: Profimedia

Guverner Karelije Artur Parfenčikov objavio je na Telegramu da se zrakoplov srušio u šumi

Ruski borbeni zrakoplov Su-30 srušio se tijekom trenažnog leta u sjeverozapadnoj regiji Kareliji, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Guverner Karelije Artur Parfenčikov objavio je na Telegramu da se zrakoplov srušio u šumi.

SULUDE SCENE IZ SAMARE VIDEO Ruskinja prijeti taksistu mačetom zbog izbora glazbe: 'Mrzim ovo, okreni mi šansone!'
VIDEO Ruskinja prijeti taksistu mačetom zbog izbora glazbe: 'Mrzim ovo, okreni mi šansone!'

Na tlu nije bilo žrtava, prenose novinske agencije.

Parfenčikov je priopćio da je u tijeku istraga o uzroku nesreće.

Karelija se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Rusije, uz granicu s Finskom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025