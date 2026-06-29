Obavijesti

News

Komentari 0
deseci ranjeni

U ruskim napadima na Dnjipro i Zaporižju devetero ubijenih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U ruskim napadima na Dnjipro i Zaporižju devetero ubijenih
Foto: Sofiia Gatilova

U ruskim napadima diljem Ukrajine u ponedjeljak ubijeno je devet osoba, a deseci su ranjeni, priopćile su vlasti, a napadi su se nastavili i poslijepodne dok je broj ubijenih rastao

U raketnom napadu na jugoistočni grad Dnjipro ubijeno je petero ljudi, a ranjeno 29, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža na Telegramu. Hanža je objavio fotografiju putničkog minibusa s razbijenim stražnjim vratima, zgradu s razbijenim prozorima i zamagljenu fotografiju tijela koje leži pored stepenica. "Rusija je pokrenula raketni napad na Dnjipro, ciljajući infrastrukturu", objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na X-u i dodao da su u tijeku spasilačke operacije. "Ključno je da Europa bude što aktivnija u razvoju vlastite protubalističke obrane - vlastitih sustava i raketa", rekao je Zelenskij.

U odvojenom napadu ruskog drona na putnički minibus u Zaporižju ubijena su dva muškarca i jedna žena, a osam osoba je ozlijeđeno, uključujući sedmogodišnjeg dječaka, rekli su regionalni dužnosnici.

rastuće napetosti Aleksandar Lukašenko: Upozorio sam Ukrajinu da ne uvlači Bjelorusiju u rat!
Aleksandar Lukašenko: Upozorio sam Ukrajinu da ne uvlači Bjelorusiju u rat!

Navođena bomba pogodila je i sjeveroistočni grad Harkiv, usmrtivši 23-godišnju ženu i ranivši 10 osoba, prema riječima tamošnjih dužnosnika. U tom je napadu oštećen tramvaj i više od 15 automobila, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov.

Harkiv, Dnjipro i Zaporižja, tri velika industrijska grada, bili su meta višestrukih ruskih napada tijekom rata, koji je sada u petoj godini.

Rusija se nije oglasila o napadima. Ruski rat u Ukrajini ubio je tisuće ukrajinskih civila. Moskva je također optužila Ukrajinu za gađanje civilnih ciljeva tijekom napada na Rusiju ili područja pod ruskom okupacijom, iako u mnogo manjem opsegu. Obje strane poriču ciljanje civila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U ruskim napadima ubijena četiri čovjeka u Ukrajini
OZLIJEĐENO 16 LJUDI

U ruskim napadima ubijena četiri čovjeka u Ukrajini

U ruskim napadima ubijene su najmanje četiri osobe u nedjelju na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, rekli su regionalni dužnosnici.
Zelenski: Sinoć smo dronovima napali dvije ruske rafinerije
UKRAJINSKA OFENZIVA

Zelenski: Sinoć smo dronovima napali dvije ruske rafinerije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je vojska tijekom noći napala dronovima dvije ruske rafinerije, izvijestila je agencija dpa
Guverner Volgograda: U napadu je oštećena tvornica, najmanje je desetero ozlijeđenih
UKRAJINSKI NAPAD

Guverner Volgograda: U napadu je oštećena tvornica, najmanje je desetero ozlijeđenih

Ukrajina je tijekom noći i u subotu rano ujutro krstarećim raketama napala industrijske pogone u ruskome gradu Volgogradu, prema službenim izvješćima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026