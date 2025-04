U Saboru zaiskrilo oko snimki koje je objavio 24sata: 'Ono što ste rekli na početku je dno dna'

Na aktualcu je bilo burno i kad je Dalija Orešković postavila pitanje o tome tko je odgovoran za deponiranje 35.000 tona plastičnog i opasnog medicinskog otpada u Gospić.

- Vrlo konkretno ću objasniti gdje za vas i iza vaše vlasti ostaje bolest i smrt i tko na tome zarađuje. Najljepši i najčišći dio Hrvatske, moju Liku, pretvorili ste u odlagalište europskog smeća. To smeće otpušta toksine u krško tlo, u rijeke ponornice, truje hranu, truje ljude. Možete li mi jamčiti da neće biti porast broja karcinoma? A takvih ilegalnih odlagališta je na stotine diljem Hrvatske. Istovremeno, dok ljude trujete, ciljano, planski, tipično HDZ-ovski i podmuklo, prepustili ste liječenje onkoloških pacijenata privatnicima, i to privatnicima bliskima HDZ-u, poput Dragana Primorca i njegovog UPMC-a u Zaboku. I zamislili ste da to ide na trošak HZZO-a. Optužujem vas da ste pogodovali Draganu Primorcu, vašem kandidatu, time što ste njegovu privatnu investiciju proglasili strateški važnom investicijom za Republiku Hrvatsku i taj realizirani sukob interesa je puno ozbiljniji i opasniji od slučaja Tomislava Karamarka, na čije ste mjesto u stranci i državi zasjeli. Ali za razliku od Tomislava Karamarka, Vas nema tko istraživati jer ste Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ubili. A istovremeno će Vaš dečko Ivan Turudić Vaše predmete držati u ladici. Hoćete li otići kao Ivo Sanader, i hoćete li nas tad pozdraviti - pitala je Dalija Orešković.

Jandroković joj je rekao da je dno dna.

- Ono što ste rekli na početku je dno dna. Ja sam mislio da imate neku granicu, ali očito nemate. Ono je bilo zaista jadno, neljudski, neprimjereno. Nemam riječi kojima bi opisao ono što ste izgovorili tako da pozivam sve kolegice i kolege da osude ovakav način govora u Hrvatskom saboru - rekao je.

Javio se Ante Deur i rekao joj da ju je Milanović nazvao imenom koje ju opisuje.

- Vjerujem da je narikača za Vas nakon ovoga premija. Vi sve što pričate, vrijeđate. Nemate vrijednost prema institucijama, prema najvećem predsjedniku Franji Tuđmanu - rekao je.

Uslijedile su povrede poslovnika.

- Kolegica Orešković je povrijedila sve zastupnike u Saboru i sve građane RH katoličke vjeroispovijesti svojim istupom i to je dno dna. To je jedna obična partijska nevjesta koja od izbora do izbora mijenja stranke jer nema politički legitimitet - rekla je Danijela Blažanović (HDZ) i zaradila opomenu.

Krstulović Opara joj je rekao da se može sramiti. Javila se i Rada Borić.

- Vrlo je zanimljivo da nešto što drugi nazivaju uvredama, od tih istih dolaze uvrede. Jako me zanima zašto se vrijeđaju ako ne bi trebali biti uvrijeđeni - rekla je.

Jandroković je objasnio da nema smisla da se nepotrebno vrijeđaju i da uvreda povlači uvrede.

- Vrlo jasno je kolegica Orešković rekla da to osuđuje na samom početku. To Vam je promaklo. Iskoristili ste priliku da pokažete kakvi ste, uvrede uvijek slijede nakon istupa kolegice Orešković, a nije jedina - rekla je Urša Raukar Gamulin.

Jandroković je rekao da je Orešković izgovorila zlurade i ružne riječi, da je to kleveta bez dokaza.

- Zaboravljate naricati o Jakuševcu kojeg su vaši pajdaši obećali zatvoriti - rekao je Mislav Herman.

Nakon podijeljenih opomena, javio se Plenković.

- Hvala na pitanju i demonstraciji konzistentnog govora mržnje. U Jasenovcu sam se referirao na besraman govor mržnje na društvenim mrežama što je plod slušanja Vas i ljudi poput Vas. Vi ste zaslijepljeni mržnjom i Vama nitko ne može pomoći. To nije stvar publiciteta. Bit će te na televiziji, okej. Problem je što mali dio hrvatskih ljudi prepisuje od Vas tu mržnju i stvara animozitet, raskol u društvu. Nama od toga neće biti ništa. Ja to govorim pedagoški da se ljudi primire. Osim što širite govor mržnje, perfidni ste. Povezujete kriminalce koji protuzakonito ostavljaju toksični otpad na ilegalna odlagališta otpada, koje, gle čuda, procesuiraju državne institucije, na čelu s ,našim dečkom', glavnim državnim odvjetnikom. I sad, gle čuda, povezujete te kriminalce s ljudima koji grade onkološku bolnicu u gradu Zaboku gdje je još malo gradonačelnik iz SDP-a, više neće biti. I sad želite odvratiti američke investitore, optužiti nas za sukob interesa. Nemamo mi s tim ništa. To je privatna investicija koja dolazi u grad pored Zagreba da bi podigla standard liječenja onkološkog pacijenta. Vi ste u svojoj karijeri, kako je Milanović rekao da ste bili najmanje loša predsjednica Povjerenstva koju je stavio na to mjesto na zamolbu Vašeg pokojnog punca Slavena Letice. Imali ste zadatak provoditi jedan zakon, ni to niste uspjeli. Koristili ste Povjerenstvo za osobnu promociju. Govor mržnje i neistine, to je Vaš okvir i po tome ćete ostati zapamćeni - rekao je.

Orešković mu je odgovorila da je već objavila pitanja koja je postavila njemu i ministrima, a na koje nije dobila odgovor.

- Pitanje je tko je platio državnom tajniku Tomislavu Dulibiću i ravnatelju HZZO-a Lucijanu Vukeliću put u Pittsburgh na sastanak, tko je to sve platio. Pitala sam i zašto im je odobren zakup javnog prostora u OB Zabok i to za cijenu 20.000 eura mjesečno manja od ponude drugog ponuditelja. Propisani rok za odgovore je 30 dana, svi znamo da će te to prekršiti jer je HDZ najveći kršitelj Ustava u državi. Naći ću način da građanima uđe u svijest da ste prodali nacionalno bogatstvo, da ste prodali naše prirodne ljepote, da ste izdali vrijednosti Domovinskog rata, da ste uništili javno zdravstvo. Vi bez DP-a i Hrvoja Zekanovića nemate ni većinu - rekla je Orešković.