U SAD-u pokušali pogubiti ženu, dobila dvije injekcije pa ostala živa. 'Čulo se kako hrče'

Christa Pike, jedina žena osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tennessee, ostala je živa nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja. Medicinsko osoblje dalo joj je dvije doze pentobarbitala, no njezino srce nije prestalo kucati, prenosi BBC.

Pokušaj izvršenja kazne započeo je navečer u zatvoru u Nashvilleu. Svjedoci kažu kako je Pike i četrdeset minuta nakon primanja druge doze bila živa te se čulo kako hrče. Odvjetnici su odmah reagirali i podnijeli hitan zahtjev sudu. Tražili su zaustavljanje postupka jer je osuđenica bila izložena nepotrebnoj agoniji. Ubrzo je prevezena u bolnicu na pružanje pomoći, a potpuno točno stanje nije joj poznato.

Guverner zaustavio sva nova pogubljenja

Zbog ovog nezapamćenog incidenta, guverner Bill Lee privremeno je zaustavio sva zakazana pogubljenja do kraja godine. Zatražio je potpunu i neovisnu reviziju cijelog protokola. S druge strane, nadležni zatvorski odjel tvrdi kako su slijedili svaki korak zakonski utvrđene procedure koju je odobrilo državno odvjetništvo. Dodali su i kako nemaju objašnjenje zašto kemikalija nije djelovala onako kako je predviđeno.

Foto: J. Miles Cary

​- Večeras država ponovno nije uspjela izvršiti zakonito pogubljenje. Nemamo nikakvo zadovoljstvo u tome što smo bili u pravu, ali potvrdile su se naše brige oko otežanog pristupa venama i nedostatka hitne medicinske skrbi - poručili su njezini odvjetnici u službenom priopćenju.

Pike je na smrt osuđena zbog ubojstva devetnaestogodišnje Colleen Slemmer, a taj stravičan zločin dogodio se kada je imala samo osamnaest godina.

Njezin slučaj godinama izaziva rasprave o primjeni smrtne kazne. Da je jučerašnji postupak nekim slučajem uspio, postala bi prva žena koju je Tennessee pogubio u više od dvjesto godina. Vrhovni sud neposredno prije toga odbacio je posljednju odgodu izvršenja.

*uz korištenje AI-ja