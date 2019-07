U SAD-u upravo traju operacije uhićenja ilegalnih useljenika

Višednevna operacija trebala je biti usmjerena na stotine nedavno pristiglih obitelji u desetak gradova kojima je sudac za imigracije naredio deportaciju.

Operacije deportacije trebale bi odvratiti val dolaska obitelji iz Srednje Amerike koje bježe od siromaštva i nasilja bandi u svojim matičnim zemljama te traže azil u SAD-u.

Useljenici i njihovi odvjetnici bili su spremni za masovna uhićenja, no do nedjelje navečer prijavljene su samo manje akcije u nekoliko gradova.

- Pokrenuli smo ciljane izvršne radnje protiv određenih pojedinaca koji su saslušani na sudu za imigracije te im je sudac naredio deportaciju, rekao je za Fox News direktor Američke imigracijske i carinske službe (ICE) Matt Albence.

Mary Bauer iz Pravnog centra za siromašne (SPLC) rekla je kako nema zabilježenih operacija uhićenja u većim južnim gradovima poput Atlante.

Američko vijeće za imigracije, čiji odvjetnici pružaju pravnu pomoć u jednom od najvećih obiteljskih izbjegličkih centara u Dilleyu, Teksasu, također nije izvijestilo o slučajevima uhićenja.

- Useljenici i useljeničke zajednice diljem zemlje se skrivaju, a ljudi žive u strahu jer je to zapravo cilj ove čitave operacije, bez obzira na to dolazi li do uhićenja ili ne, poručila je Bauer, zamjenica direktora SPLC-a.

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio rekao je kako su u njegovom gradu u subotu provedene tri operacije ICE-a, no uhićenja nisu zabilježena. Rekao je i kako u nedjelju u New Yorku nije bilo akcija ICE-a.

- Ovo je politički čin predsjednika koji je politizirao vladinu agenciju kako bi mu pomogla u ponovnom osvajanju izbora, poručio je demokrat De Blasio, jedan od kandidata za predsjedničke izbore 2020.

Glasnogovornica ICE-a odbila je komentirati akcije uhićenja radi sigurnosti osoblja agencije.

Albence je za Fox News rekao kako će operacije biti usmjerene na obitelji koje su u zemlju ušle ilegalno te se nisu pojavile na sudskom saslušanju za dodjelu azila.

Aktivisti za prava useljenika poručili su kako u mnogo slučajeva useljenici ne dobiju pravodobnu obavijest o datumima održavanja sudskog saslušanja.

Operacija je uslijedila nakon što je Trumpova administracija doživjela žestoke kritike zbog smještaja useljenika koji se nalaze u prenapučenim i lošim higijanskim uvjetima, a navodi se i kako američke vlasti razdvajaju djecu od roditelja.

(mz)