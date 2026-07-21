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NESTALI U NEDJELJU

U Savi kod Rugvice pronašli dva tijela muškarca: Traje potraga za trećim nestalim strancem...

Piše Bogdan Blotnej, Antonela Šaponja,
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U Savi kod Rugvice pronašli dva tijela muškarca: Traje potraga za trećim nestalim strancem...
Foto: HGSS
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Prema dosad dostupnim informacijama, muškarci su prije ulaska u rijeku roštiljali na obali, gdje su poslije pronađene njihove osobne stvari. Pretpostavlja se da su u Savu ušli kako bi se okupali

U rijeci Savi na području Rugvice pronađena su tijela dvojice od trojice stranih državljana koji su nestali nakon što su u nedjelju poslijepodne ušli u rijeku, neslužbeno doznaje 24sata. Potraga za trećim muškarcem nastavlja se na području na kojem su pronađena tijela.

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Dobrovoljno vatrogasno društvo Rugvica i nadležne službe u ponedjeljak su objavili da tragaju za trojicom muškaraca koji su prethodnog dana oko 16 sati ušli u Savu na području Okunšćaka u Općini Rugvica.

Prema dosad dostupnim informacijama, muškarci su prije ulaska u rijeku roštiljali na obali, gdje su poslije pronađene njihove osobne stvari. Pretpostavlja se da su u Savu ušli kako bi se okupali.

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Nadležne službe zasad nisu službeno potvrdile njihov identitet ni državljanstvo. Okolnosti njihova nestanka i smrti još se utvrđuju, a potraga za trećim muškarcem se nastavlja.

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