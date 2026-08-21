U Savi potvrđen pomor ribe. Državni inspektorat provodi nadzor: Uzeli uzorke vode i ribe

U rijeci Savi potvrđen je pomor ribe na potezu od mjesta Dubrovčak Lijevi kod Ivanić Grada do Zagreba, a Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor, izvijestili su u petak. "Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata je po zaprimanju obavijesti o uginulim ribama u rijeci Savi i u okviru svoje nadležnosti zatražila izvješće vodočuvara Hrvatskih voda na temelju kojeg je potvrđen pomor ribe od mjesta Dubrovčak Lijevi kod Ivanić Grada do Zagreba, centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba", rekli su Hini u Državnom inspektoratu.

Ističu da su uzeti uzorci vode na navedenom području s ciljem utvrđivanja onečišćenja i da je inspekcijski nadzor u tijeku.

Također, navode da na navedenom području postupa i veterinarska inspekcija . Uzeti su pogodni uzorci riba radi laboratorijske pretrage s ciljem isključivanja zaraznih bolesti riba.

Iz Zagrebačkog holdinga su izvijestili da se na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) procesi pročišćavanja odvijaju kontinuirano i nesmetano te je sustav stabilan i funkcionalan. Navode i da nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja.

"Svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni su zakonskim propisima u skladu s kojima Centralni pročistač otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) obavlja funkciju pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba", kažu u Holdingu i opovrgavaju navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja.

"Što se tiče navoda koji su povezani sa stanjem rijeke Save, ističemo da Društvo Vodoopskrba i odvodnja (ViO) nije nadležno za provođenje nadzora nad biološkim, kemijskim i fizikalnim pokazateljima kakvoće rijeke Save u kontekstu aktualnih sušnih razdoblja, kao niti za tumačenje utjecaja klimatskih uvjeta na biljni i životinjski svijet u rijeci. Navedene aktivnosti, sukladno nadležnostima, provode Hrvatske vode", dodaju u Zagrebačkom holdingu.