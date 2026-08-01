CRVENI ALARM ZBOG VRUĆINA U Senju se cijelu noć znojili na čak 30° C, u Rijeci izmjerili 40° C!

Stanovnici Senja iza sebe imaju iznimno vruću noć. Najniža temperatura iznosila je čak 30,4 °C, što znači da se tijekom cijele noći nije spustila ispod 30 stupnjeva. Znatnijeg osvježenja nije bilo ni u najhladnijem dijelu noći. Vrućina se nastavila i nakon izlaska sunca. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Senju je u subotu već u 8 sati izmjereno 32,5 °C.

Ekstremno visoke temperature obilježile su i petak. Najtoplije je bilo u riječkoj zračnoj luci, gdje je izmjereno 39,7 °C. U Rijeci, Kukuljanovu i Kninu temperatura je dosegnula 39,5 °C, u Sinju 39,4 °C, a u Imotskom 39,1 °C.

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Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C.

Hrvatsku i idućih dana očekuje nastavak opasnih vrućina, zbog čega je DHMZ izdao upozorenja na toplinske valove za gotovo cijelu zemlju.Najkritičnije će biti na riječkom području, za koje je vrlo velika opasnost od toplinskog vala proglašena tijekom svih pet dana, od subote do srijede.

Foto: DHMZ

Crveno upozorenje u subotu vrijedi i za Zagreb, Knin, Split i Dubrovnik. Na zagrebačkom području u nedjelju se očekuje velika opasnost, dok će od ponedjeljka do srijede ponovno biti vrlo velika.

Na kninskom području vrlo velika opasnost očekuje se u subotu i nedjelju te ponovno u utorak i srijedu. Split i Dubrovnik pod crvenim su upozorenjem tijekom vikenda, dok se od ponedjeljka do srijede očekuje velika opasnost od toplinskog vala.

Split: 34 stupnja Celzijevih mnoge su Splićane natjerali na plaže | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za karlovačko područje vrlo velika opasnost proglašena je za utorak i srijedu, a u Osijeku će najviši stupanj upozorenja vrijediti u utorak.