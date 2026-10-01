U šest godina misle sagraditi novu prugu: 'Vlak će biti brži nego u Sloveniji, Austriji...'

Putovanje vlakom od Novske do Zagreba danas traje između dva i pol i tri sata, dok se automobilom ista udaljenost prijeđe za otprilike sat vremena. Nakon završetka velike rekonstrukcije pruge Dugo Selo – Novska, putovanje bi trebalo trajati svega 45 do 50 minuta.

Upravo je to jedna od najvećih promjena koju bi stanovnicima gradova i općina uz željezničku prugu trebao donijeti projekt vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ugovor za rekonstrukciju pruge potpisan je u četvrtak, a o projektu i njegovu utjecaju na promet u Hrvatskoj govorilo se i u emisiji Otvoreno HRT-a.

Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš istaknula je koliko bi nova pruga mogla promijeniti svakodnevni život stanovnika.

- Kada idem automobilom iz Novske do Zagreba, potrebno mi je otprilike sat vremena. Kada bih išla vlakom, danas bih trebala dva i pol do tri sata. Nakon završetka radova očekujemo da će putovanje trajati 45 do 50 minuta - rekla je Kušmiš.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek projekt je nazvao najvećom pojedinačnom investicijom u prometnu infrastrukturu u Hrvatskoj. Projekt obuhvaća čak 83 kilometra pruge, koja će dobiti drugi kolosijek. Trenutačno je riječ o jedinoj jednokolosiječnoj dionici na tom koridoru, a izgradnjom drugog kolosijeka značajno će se povećati kapacitet pruge.

Davor Perić iz HŽ Infrastrukture rekao je da bi kapacitet mogao biti povećan i do šest puta. Uz samu prugu rekonstruirat će se i kolodvori te dograditi postojeći u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Popovači, Kutini i Novskoj.

Veliki zahvat predviđen je i na željezničko-cestovnim prijelazima. Na trasi ih ima oko 30, a dio će biti ukinut, dok će se na drugim mjestima promet riješiti izgradnjom denivelacija, odnosno nadvožnjaka i podvožnjaka.

Rekonstrukcija uključuje i modernizaciju prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava te elektroenergetskog sustava.

- Riječ je o velikom zahvatu za koji je predviđen rok od pet godina i deset mjeseci. Imamo iskusnog izvođača, kojem će i domaći podizvođači biti snažni partneri, prvenstveno tvrtke Dalekovod i Končar - rekao je Perić.

Nova pruga projektirana je za brzine do 160 kilometara na sat. Iako se takva brzina možda čini velikom za hrvatske željeznice, Tušek ističe kako je upravo 160 km/h standard koji odgovara hrvatskim potrebama.

- Prosjek brzine željeznice u Sloveniji, Mađarskoj i Austriji je oko 100 km/h. Prosjeci su veći u državama koje imaju high-speed sustav, ali to su specifične željeznice u samo nekoliko najvećih europskih država. Takve pruge koštaju mnogo više i nisu primjerene našim udaljenostima niti broju ljudi koji je u Hrvatskoj - rekao je.

Trenutačno se najveće brzine u Hrvatskoj postižu na prstenu oko Zagreba, gdje vlakovi na pojedinim dionicama mogu voziti između 120 i 160 km/h. Na brzinu do 160 km/h bit će projektirana i pruga prema Koprivnici.

Iz Ministarstva najavljuju da se ulaganja neće zaustaviti na dionici Dugo Selo – Novska. Plan je nastaviti obnovu prema granici sa Srbijom i prema Vinkovcima, čime bi se cijeli važni željeznički pravac kroz kontinentalnu Hrvatsku postupno doveo na suvremene europske standarde.

Tušek je naglasio da se pruga nalazi na važnom strateškom koridoru koji povezuje područje slovenske granice s istočnim dijelom Hrvatske i granicom sa Srbijom. Za gradove poput Novske, Kutine, Popovače, Ivanić-Grada i Dugog Sela modernizacija zato ne znači samo kraće putovanje do Zagreba. Brža i pouzdanija željeznica trebala bi povećati dostupnost Zagreba stanovnicima tih područja, ali i olakšati povezivanje gradova uz prugu međusobno.

Radovi će trajati gotovo šest godina, no nakon njih bi se svakodnevno putovanje željeznicom između Slavonije, Moslavine i Zagreba trebalo bitno promijeniti. Dionica Dugo Selo – Novska trebala bi tako postati jedan od ključnih dijelova modernizirane hrvatske željezničke mreže.