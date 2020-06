'U Sjedinjenim Državama i dalje postoje rasni terorizam i nasilje koje podržava država'

Stručnjaci su pozvali američku vladu da poduzme „odlučne mjere radi suzbijanja sustavnog rasizma i rasnih predrasuda u pravosudnom sustavu”

<p>Neovisni stručnjaci UN-a, koji ne govore u ime te organizacije, osudili su u petak što u Sjedinjenim Državama i dalje postoje „rasni terorizam” i „nasilje koje podržava država”.</p><p>Priopćenje desetak posebnih izvjestitelja i drugih neovisnih stručnjaka UN-a, članova raznih radnih skupina za ljudska prava, objavljeno je nakon nedavnog ubojstva <strong>Georgea Floyda</strong> u SAD-u.</p><p>Afroamerikanca Floyda (46) ubio je 25. svibnja u Minneapolisu bijeli policajac.</p><p>U tekstu se osuđuje „nedavni val ubojstava Afroamerikanaca”, „rasna kontrola” u javnim prostorima i „moderni linč”.</p><p>„Policija u SAD-u vuče podrijetlo od robovskih patrola”, koje su imale zadaću nadzirati i štititi imovinu robovlasnika, ističu stručnjaci.</p><p>„Očito je da u SAD-u to nasljeđe rasnog terorizma i dalje postoji u modernim policijskim snagama”, upozorili su.</p><p>Stručnjaci su pozvali američku vladu da poduzme „odlučne mjere radi suzbijanja sustavnog rasizma i rasnih predrasuda u pravosudnom sustavu”.</p><p>Američke vlasti pozvali su da provedu neovisne istrage i paze na to da policajci koji koriste prekomjernu silu za to i odgovaraju.</p><p>„Točno 99 godina nakon pokolja u Tulsi”, rasističkom pokolju 1921. u crnačkoj četvrti tog grada na jugu zemlje, „Afroamerikanci i dalje trpe rasni rasizam, nasilje koje podržava država, a organiziraju pojedinci”, istaknuli su.</p>