U sjeni Irana i Ukrajine, ovdje se događa najveći genocid u 21. stoljeću. Ubili 70.000 ljudi

U Sudanu već tri godine traje rat, a humanitarne organizacije procjenjuju da su stotine tisuća ljudi izgubile život, bilo u izravnim borbama ili kao posljedica rata.

Nasilje je kulminiralo prošlog listopada kada je milicija RSF (Rapid Support Forces), koja se bori protiv vladine vojske i njezinih saveznika, nakon dugotrajne opsade zauzela Al-Fašir, najveći grad regije Darfur, te počinila masakr nad civilnim stanovništvom, piše DW.

- Ta zvjerstva imaju obilježja genocida - izjavio je glavni istražitelj UN-a Mohamed Chande Othman u razgovoru za DW. Nakon otprilike tri mjeseca istrage, u veljači je pred Vijećem UN-a za ljudska prava u Ženevi predstavio izvješće na 30 stranica, koje je ujedno predao i Međunarodnom kaznenom sudu u Den Haagu.

Njegovi zaključci temelje se na tri ključna elementa: masovnim ubojstvima, mučenju i stravičnom seksualnom nasilju te dugotrajnom izgladnjivanju stanovništva uskraćivanjem humanitarne pomoći i uništavanjem medicinskih ustanova.

Al-Fašir je bio pod opsadom RSF-a više od 18 mjeseci. Grad je bio potpuno odsječen bez interneta i telefonske mreže, bez hrane i goriva, a bijeg je bio nemoguć. U gradu se nalazilo i zapovjedništvo 6. divizije vojske, koja se u početku uspijevala odupirati, no s vremenom je ostala bez opskrbe. Stanovništvo je proglašeno neprijateljem, a nakon predaje vojske oko 250.000 civila ostalo je potpuno nezaštićeno.

Među njima bila je i sugovornica DW-a s obitelji. Tijekom noći s 25. na 26. listopada 2025., kada je RSF zasuo grad granatama i dronovima, pobjegla je s malom djecom. Tada je posljednji put vidjela svog supruga, koji je ostao pomoći ranjenom nećaku.

Tijekom opsade milicija je oko grada iskopala rov dug 30 kilometara, dubok i širok po četiri metra, iza kojeg je bio podignut zemljani nasip – gotovo nepremostiva prepreka. „U kaosu sam pala u rov, zatrpali su me zemlja i tijela. Kad sam se probudila, već je bio dan. Svuda oko mene bili su mrtvi“, prisjeća se. Njezin pokušaj bijega završio je zatočeništvom. Tek nakon što je rođak iz Australije platio otkupninu, ona i djeca su oslobođeni i, nakon brojnih poteškoća, stigli u izbjeglički kamp u Ugandi.

RSF je čak i sam dokumentirao svoje zločine. Nakon ponovne uspostave interneta, na Telegramu su objavljivane snimke brutalnosti – od scena iz zraka koje prikazuju vojna vozila kako prolaze gradom, do prizora rova u koji su upale tisuće ljudi pokušavajući pobjeći. Na jednoj snimci vidi se kako zapovjednik Abu Lulu puca na preživjele u rovu, dok druga prikazuje borce kako u bolnici ubijaju ranjene civile – očiti ratni zločini i zločini protiv čovječnosti.

Prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije, tek je oko 100.000 ljudi uspjelo pobjeći. Neki su, stigli u izbjeglički kamp Tavila, 70 kilometara jugozapadno, gdje su napokon dobili hranu.

U tom je kampu radio i Bob Kitchen iz Međunarodnog odbora za spašavanje, jedne od rijetkih humanitarnih organizacija prisutnih u Sudanu. Razmjeri nasilja duboko su ga potresli. „Gotovo svi s kojima smo razgovarali bili su žrtve seksualnog nasilja“, kaže, naglašavajući da su žrtve bile svih dobnih skupina – od dojenčadi do starijih osoba. „U većini slučajeva radilo se o grupnim silovanjima iznimne brutalnosti. To nasilje očito je služilo kao sredstvo kažnjavanja.“

Ono što se u mjesecima opsade događalo u Al‐Faširu uglavnom je prošlo nezapaženo u svjetskoj javnosti i tek povremeno je objavljena nekakva kratka vijest. Tim forenzičara s ugledne američke Yale School of Public Health uspio je te događaje pratiti uživo pomoću satelitskih snimaka. U svojoj najnovijoj analizi američki stručnjaci su mogli dokazati kako je RSF već prije napada uništio polja i seoska naselja u okolici koja su opskrbljivala grad hranom kako bi svi u gradu ostali gladni.

Iz orbite su forenzičari u tim danima listopada, kada je RSF zauzeo grad, na prašnjavim cestama mogli prepoznati leševe, čak i mrlje od krvi. Izbrojili su oko 150 gomila tijela i brojna masovna grobišta, kaže Nathaniel Raymond sa Sveučilišta Yale. Njegov tim nastoji procijeniti broj poginulih, objašnjava on DW‐u. Stručnjak vjeruje kako se barem „oko 70.000 ljudi mora proglasiti mrtvima ili nestalima".

Tko, protiv koga, zbog čega

Rat u Sudanu, koji traje od travnja 2023., sukob je između sudanske redovne vojske (SAF) pod vodstvom generala Abdela Fattaha al-Burhana i paravojne formacije RSF (Rapid Support Forces) koju predvodi Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Iako su ove dvije snage prethodno zajedno sudjelovale u svrgavanju dugogodišnjeg predsjednika Omara al-Bashira 2019., ubrzo su se razišle oko podjele moći i budućeg ustroja države.

Ključni prijepor bio je plan integracije RSF-a u regularnu vojsku, što je prijelazna civilna vlast, uz međunarodnu potporu, pokušavala provesti kao dio demokratizacije zemlje. RSF, koji je izrastao iz zloglasnih milicija Janjaweed iz Darfura, protivio se gubitku autonomije i utjecaja, dok je vojska nastojala učvrstiti kontrolu nad državom. Sukob je dodatno potaknut borbom za kontrolu nad resursima, osobito zlatnim rudnicima i trgovačkim rutama.