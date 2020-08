U sjevernoj Australiji velika riba uskočila u čamac i ubila ribara

Velika je riba uskočila u ribarski čamac, udarila muškarca u prsa i ubila ga, priopćila je u subotu policija australskog Sjevernog teritorija

<p>Ribar (56) je u petak pecao iz broda s prijateljima i obitelji blizu glavnog grada Darwina, kada je iznenada riba uskočila u brodić, navela je policija u priopćenju. </p><p>On se srušio, a ostali su pojurili brodom do Cullen Baya, ali policija je jedino mogla utvrditi da je umro na mjestu. </p><p>Policija je dodala da je to bio iznimno stresan incident za osobe u brodu. </p><p>Glasnogovornik hitne pomoći je rekao da su mu putem do luke davali prvu pomoć i pokušali oživjeti, ali bezuspješno.</p>