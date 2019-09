U 'sklepanoj' podmornici našli kokain vrijedan 165 mil. dolara

Nije nikakva tajna da narko karteli za krijumčarenje droge koriste lagane letjelice, ali i podmornice iz 'kućne radinosti'. Jednu takvu presreo je brod američke obalne straže - Valiant.

Kada se ukrcala na 12-metarnu podmornicu, posada Valianta tamo je pronašla nevjerojatne količine kokaina - više od 5400 kilograma. Da kartel nije uhvaćen, na toj bi količini, piše CNN, zaradili 165 milijuna američkih dolara.

Foto: U.S. Coast Guard District 7 PADET Jacksonville

Podmornica je zauzeta uz suradnju s kolumbijskom mornaricom, a uhićena su četiri krijumčara koja su bila na podmornici.

- Ne postoje riječi kojima bih opisao osjećaje posade Valianta, izjavio je Matthew Waldron, zapovjednik tog broda.

- Ovo je nezapamćen slučaj u našim karijerama.

