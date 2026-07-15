U Slavoniji pronašli lubanju i puno ljudskih ostataka. Kroz jednu kost prošao čavao

U šumi kod naselja Ježevik, na području Općine Bukovlje, pronađeni su ljudska lubanja, čeljust i brojne kosti. Informaciju je neslužbeno doznao portal Slavonija.IN, nakon čega su kontaktirali Policijsku upravu brodsko-posavsku i otišli na mjesto pronalaska.

– To je u meni pobudilo znatiželju. Ona je postala još veća nakon razgovora s prijateljem Zvonimirom Miloševićem, povjesničarom po struci, pa smo zajedno odlučili otići na lokaciju. Pridružio nam se i njegov brat Mario, koji posjeduje određena znanja iz anatomije, što nam je bilo od velike pomoći – kazao je Tomislav Jerković za Slavoniju.IN.

U prvi mah posumnjali su da bi mogla biti riječ o životinjskim kostima. Nakon što su ih pobliže pregledali, međutim, postalo im je jasno da su naišli na ljudske posmrtne ostatke.

– Nakon što smo ih pregledali i očistili od slojeva zemlje koji su se na njima nataložili, postalo je jasno da nije riječ o životinjskim kostima. U trenutku kada smo ugledali ljudsku čeljust i lubanju, bili smo potpuno sigurni da je riječ o ljudskim posmrtnim ostacima – rekao je Jerković.

Portal Slavonija.IN odmah je kontaktirao glasnogovornicu Policijske uprave brodsko-posavske Katu Nuić, koja je potvrdila da je policija postupala na lokaciji kod Ježevika. Pronađenu lubanju i dio kostiju uzeli su s mjesta pronalaska i odnijeli na daljnju obradu.

Stručnim pregledom trebalo bi se pokušati utvrditi koliko su ostaci stari, iz kojeg razdoblja potječu, pripadaju li jednoj ili većem broju osoba te postoje li tragovi koji bi mogli otkriti okolnosti njihove smrti.

Kiša otkrila nove kosti

Iako je policija s lokacije odnijela pronađenu lubanju i dio kostiju, priča ondje nije završila. Kiša koja je u međuvremenu padala isprala je dio zemlje i na površini otkrila nove koštane ostatke. Kada je glavni urednik portala Slavonija.IN s Tomislavom Jerkovićem došao na mjesto pronalaska, na tlu su se i dalje jasno mogle vidjeti kosti.

Posebno uznemirujući prizor bila je jedna kost kroz koju je prošao čavao. Posebnu pozornost privlači Jerkovićeva tvrdnja da na mjestu nije pronađena samo jedna lubanja i nekoliko izdvojenih kostiju.

Prema njegovim riječima, na lokaciji se nalazio veći broj bedrenih kostiju, ali i drugi ljudski ostaci. Ako se stručnim pregledom potvrdi da ne pripadaju samo jednoj osobi, moglo bi se raditi o posmrtnim ostacima više ljudi.