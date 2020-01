U Slavoniji su se pojavili lažni euri, a evo kako ih prepoznati

Zbog sumnje u originalnost novčanice su izdvojene te poslane na vještačenje, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o krivotvorinama. Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju činjenica te pronalasku osoba koje bi imale veze sa izradom i puštanjem u opticaj krivotvorenih novčanica, javlja policija.

Također bismo napomenuli da je Policijska uprava brodsko-posavska u prošloj godini zaprimila i nekoliko dojava o optjecaju lažnih novčanica na području Brodsko-posavske županije tzv. filmskih novčanica.

Spomenute lažne novčanice od 10 i 20 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima „THIS IS NOT LEGAL, IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS“, dok novčanice od 200 i 500 eura na sebi imaju ispisano sitnim štampanim slovima „ SOUVENIR PRODUCTION“. Obzirom na pojavu lažnih novčanica savjetujemo građane da obrate pozornost na spomenute detalje prilikom kupoprodaje ili razmjene novčanica od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura kako ne bi prilikom transakcije bili oštećeni, stoji u priopćenju PU brodsko - posavske.