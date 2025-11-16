U slavonskoj školi pronašli listu s imenima i porukom: 'Probosti'

U osnovnoj školi na istoku zemlje roditelji prošloga tjedna nisu slali djecu na nastavu jer škola nije pronašla adekvatno rješenje za djevojčicu s teškoćama u ponašanju, koja, kažu roditelji, svakodnevno ometa nastavu grubim ponašanjem. U dvorištu škole pronašli su ispisanu listu s desetak imena i naslovom: 'Probosti i iskopati oči'. Odmah su pozvali policiju, a sve su prijavili i nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstvu obrazovanja.

- U ovom trenutku ovaj se događaj vodi kao izolirani incident i zasad ne možemo listu povezati s nijednim konkretnim učenikom - rekla je ravnateljica škole za Jutarnji list.

Na listi su se nalazila samo imena, bez navedenih prezimena, a u školi je više učenika s istim imenima. Jedno je ime samo iznimka te uz njega stoji prezime. S ostalom su djecom obavljeni su razgovori kako bi se djeci dale potrebne informacije i savjeti. Dijete kojem je navedeno i prezime pohađa viši razred, tako da na listi nisu nužno djeca koja s učenicom idu u isti razred.

Roditelji prošli tjedan nisu slali djecu u školu jer tvrde da djevojčica redovito ometa nastavu, vrijeđa i psuje te fizički napada drugu djecu, ali i da škola zanemaruje njihova upozorenja i molbe. Ravnateljica je pojasnila da su u četvrtak imali roditeljski sastanak i dogovorili da se učenici osigura pomoćnik u nastavi, a vjeruju da će se sada sve žurno odviti te da će pomoći djevojčici.

U petak, dan nakon sastanka, većina roditelja poslala je trećaše na nastavu. Osim toga, majka učenice s teškoćama u ponašanju ima zabranu prilaska školi jer je prije dvije godine u dvorištu prijetila da će baciti bombu i da ima 'listu za odstrel'.