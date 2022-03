U Sloveniji je 2979 zaraženih koronom, dvoje je preminulo

U Sloveniji je u protekla 24 sata potvrđeno 2979 zaraza koronavirusom, a dvoje oboljelih je umrlo, objavila je u petak slovenska vlada, potvrdivši da broj novozaraženih i dalje raste.

Provedeno je 1428 PCR i 11.841 brzih antigenskih testova, uz otkrivenih 2979 zaraza, što je nešto manje od 3041 koliko ih je uz veći broj testova otkriveno prethodni dan, ali se porast na tjednoj bazi i dalje nastavlja jer je prije sedam dana otkriveno 2225 novozaraženih. Prema novim službenim podacima na redovnim odjelima covid odjelima nalazi se 151 pacijent koji je primljen zbog covida-19, a na jedinicama intenzivne njege je 51 teže oboljeli, što je manje nego prethodnih dana, dok je dvoje pacijenata u zadnja 24 sata preminulo.

Prema podacima nacionalnog zavoda za javno zdravstvo (NIJZ), broj aktivnih infekcija porastao je za 1213 u odnosu na prethodni dan i sada ih je 31.081. Komentirajući nastavak trenda rasta, infektologinja Bojana Beović je za medije navela da se to i očekivalo. Po njenim je riječima to posljedica ukidanja mjera i niskih temperatura, no isto tako i širenja podtipa omikrona BA.2. Podaci nacionalnog laboratorija za zdravlje, okoliš i hranu (NLZOH) pokazuju da udio ove verzije u Sloveniji stalno raste, a sličan trend je i u drugim europskim državama.

Matjaž Leskovar iz znanstvenog instituta "Jožef Štefan" koji za vladu radi projekcije razvoja epidemije kazao je za medije da će zbog velike zaraznosti tog virusa i kratkog trajanja imuniteta virus ostati kružiti u populaciji. To kruženje će se ljeti usporiti, a zimi opet ubrzati, naveo je. No, ohrabrujuće je, dodao je, što se situacija u bolnicama polako ali postojano i dalje popravlja, kazao je Leskovar.