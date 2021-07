U zadnja 24 sata udio pozitivnih među testiranim uzorcima iznosio je 6,4 posto, što je velik porast u odnosu na 3,7 posto iz prethodnog dana, dok porast novozaraženih na tjednoj razini iznosi 19 posto.

Procjena je da je u zemlji još 871 aktivni slučaj zaraze, prosjek jednodnevnih zaraza u zadnjem tjednu iznosi 70, a u porastu je i 14-dnevna incidencija zaraza i sada iznosi 41,3 na sto tisuća stanovnika.

Prema navodima epidemiologa i zdravstvenih vlasti, zemlja "korača" prema novom valu epidemije, što se povezuje i sa širenjem zaraznije delta varijante koja je prema zadnjim analizama postala dominantna. Pune doze cjepiva potrebne za zaštitu od težeg oblika bolesti dobilo je do sada 37,5 posto populacije, a vlasti apeliraju da se u ovom i idućem mjesecu cijepe i svi ostali koji mogu jer je cjepiva dovoljno, a nagovještavaju i ograničenja za one koji do jeseni to ne učine.

Među senkvencirana 222 uzorka u nacionalnom laboratoriju za zdravlje koji su ispitani u tjednu od 11. do 18. srpnja 210 se odnosilo na delta varijantu, što znači da je ona postala dominantna pred ostalim sojevima, prenose u utorak slovenski mediji.

Prema regionalnoj rasprostranjenosti te varijante koja je najčešća na jugoistoku i sjeverozapadu može se pretpostaviti da je povezana s većim grupama maturanata koji su početkom mjeseca boravili u ljetovalištima u Španjolskoj, dodaju mediji.