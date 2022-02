Slovenija će birati 90 zastupnika u novom sastavu Državnog zbora (parlamenta).

Kandidate za zastupnike mogu predlagati političke stranke i sami birači. Zadnji rok za ulaganje kandidacijskih lista je 24. ožujka, kada počinje i službena predizborna kampanja. Još prije toga, odnosno najkasnije do do 9. ožujka, organizatori izborne kampanje moraju otvoriti posebne transakcijske račune, s kojih će podmirivati sve troškove predizbornih aktivnosti. Političke stranke samostalno određuju liste svojih kandidata. Mogu ih uložiti u svakoj izbornoj jedinici, uz uvjet da listu svojim potpisom podrže tri zastupnika sadašnjeg parlamentarnog saziva i to dostave državnom izbornom povjerenstvu.

Osim uz potpise triju zastupnika političke stranke mogu ulagati liste kandidata i uz ovjereni potpis najmanje stotinu birača sa prebivalištem u pojedinoj izbornoj jedinici. Potporu pojedinim kandidacijskim listama od danas u sjedištima općinskih upravnih jedinica mogu ulagati i sami birači. Oni također svoju kandidacijsku listu mogu samostalno prijaviti kao skupina građana, ali s potpisima najmanje tisuću birača iz dotične izborne jedinice. Predsjednik Borut Pahor prošlog je tjedna i službeno raspisao parlamentarne izbore za 24. travnja, devete po redu od kako je Slovenija samostalna država.

Pahor je tom prilikom rekao da rano održavanje izbora pruža priliku da se nova vlada formira prije ovogodišnje ljetne stanke, te da će mandat za njeno sastavljanje dati onom kandidatu kojega svojim potpisima podrži najmanje 46 od 90 novih zastupnika, odnosno apsolutna natpolovična većina Pahor je pozvao na sadržajnu ali i tolerantnu predizbornu kampanju, te izrazio uvjerenje da će se na izbore odazvati što više birača i da će izborni proces proteći u sigurnim uvjetima, bez obzira na epidemiološku situaciju koja tada bude u Sloveniji.