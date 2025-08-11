Obavijesti

U slučaju kapetana Bekavca svi zaslužuju dobiti pljesak

U slučaju kapetana Bekavca svi zaslužuju dobiti pljesak
On je od početka negirao krivnju a dokazi da je za nju znao nisu pronađeni. To su očito uvažili i oni koji su s turske strane odlučivali o sudbini ovog čovjeka

Kapetan Marko Bekavac iz turskog je zatvora izašao zahvaljujući “tihoj diplomaciji”. Što to znači? Vjerojatno nikad nećemo doznati sve detalje. Dosad je poznato da je u radu na njegovu oslobađanju sudjelovao Ured Predsjednika, kabinet premijera i odgovarajuća razina diplomata. Podaci će morati ostati pod embargom jer je Bekavac bio osuđen na 30 godina zatvora. Negdje je dakle isposlovan neki popust. Kapetan je osuđen po zapovjednoj odgovornosti - na njegovom je brodu pronađena droga.

