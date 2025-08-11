On je od početka negirao krivnju a dokazi da je za nju znao nisu pronađeni. To su očito uvažili i oni koji su s turske strane odlučivali o sudbini ovog čovjeka
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
U slučaju kapetana Bekavca svi zaslužuju dobiti pljesak
Kapetan Marko Bekavac iz turskog je zatvora izašao zahvaljujući “tihoj diplomaciji”. Što to znači? Vjerojatno nikad nećemo doznati sve detalje. Dosad je poznato da je u radu na njegovu oslobađanju sudjelovao Ured Predsjednika, kabinet premijera i odgovarajuća razina diplomata. Podaci će morati ostati pod embargom jer je Bekavac bio osuđen na 30 godina zatvora. Negdje je dakle isposlovan neki popust. Kapetan je osuđen po zapovjednoj odgovornosti - na njegovom je brodu pronađena droga.
