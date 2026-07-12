'U solani smo svi bili zajedno i jedni drugima pomagali. Sad ovdje više nema nikoga...'

Kad dođete u Ston na ulaz u solanu samo recite da idete meni u posjet i neće biti nikakvih problema, pustit će vas. Samo nemojte slučajno reći da idete u posjet Katarini, jer me pod tim imenom ovdje nitko ne poznaje, a ostarila sam u Stonu, govori nam dobro raspoložena Katarina Marenić (89) u telefonskom razgovoru, dok smo dogovarali posjet. Katarina je jedina žena koja još živi u krugu Stonske solane. Vruć ljetni dan, u posljepodnevnim satima rijetko koji stanovnik ovog grada nadaleko poznatog po stonskim zidinama i Stonskoj solani zbog koje su, kako bi je sačuvalo od prodora neprijatelja i osvajanja, Dubrovčani izgradili ove zidine. Jedina je to solana koja još uvijek na tradicionalan način “bere” sol koja se ne prerađuje i koja je reći će stanovnici Stona najzdravija, ali je iz godine u godinu ima sve manje jer od njenih pedset tri bazena sa soli znatan dio je dotrajao, a obnova nikako, godinama da krene. “Dobar dan, oprostite idemo u posjet teti Bebi”, dovikujemo radnici na ulazu u Stonsku solanu koja nam daje rukom znak da možemo proći kroz ulaz na kojem je postavljeno debelo uže. U krugu solane turisti razgledaju vagone koji služe, kad berba krene za prijevoz soli od bazena do skladišnih prostora. Na odlasku će za uspomenu ponijeti barem školjku i prigodni paketić stonske soli. Mi nastavljamo dalje još nekih petstotinjak i više metara do samog kraja solane. U hladu zelenila dočekuje nas vitalna starija gospođa, teta Beba koja za sebe nasmijano kaže da je “tek zagazila u devedesetu”. U sve te godine ističe proživljava zanimljiv i bogat život, a opet tako jednostavan.