'IGRA STAKLENIH PERLI'

U Somboru su otvorili izložbu tradicionalnog nakita: 'Neki su originali stari i do 100 godina'

Otvorenje su popratile i lokalne televizijske kuće Novosadska TV i TV Apatin, a izložbi je prisustvovalo mnogo zaljubljenika u tradicijsku kulturu i nakit kao njezin reprezentativni element

U organizaciji Udruženja građana Urbani Šokci na čelu s Marijom Šeremet, u suradnji s Centrom za kulturu Sesvete, u Muzeju podunavskih Švaba u Somboru svečano je otvorena izložba tradicijskog nakita Igra staklenih perli. Ova izložba, sastavljena od radova polaznica dugogodišnjeg sesvetskog tečaja etno nakita, ujedno je otvorila manifestaciju 15. Dani hrvatske kulture u Somboru.

Galerijski prostor muzeja ispunili su jedinstveni primjerci tradicionalnog nakita, izrađeni prema autentičnim uzorcima panonskog područja, ali i replike nakita koji su kroz prošlost izrađivale Hrvatice u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i na Kosovu. Riječ je o nakitu za kojeg je stakleno zrnje bilo karakteristično i koji je bio važan dio ženske narodne nošnje.

Foto: promo

"Radionice traju dulje od 20 godina i tečaj je završilo više od 200 osoba. Naše polaznice i voditeljica tečaja primjerke nakita pronalaze kod kazivača, u muzejima i arhivama, na temelju kojih izrađuju replike. Neki originalni primjerci stari su i više od 100 godina“, kazala je ravnateljica Centra za kulturu Sesvete, Vjekoslava Damjanović. Dodala je kako izložba u Somboru obuhvaća reprezentativne motive tradicijskog nakita iz svih dijelova Hrvatske.Izložbu je otvorila etnologinja i stručna suradnica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Senka Davčik, naglasivši simboličku i identitetsku vrijednost nakita:

"Iz povijesnih i etnoloških istraživanja znamo da narodni nakit u hrvatskom kontekstu – a time i u krajevima u kojima su živjeli Šokci – nikada nije bio puki ornament. Darivao se prigodom udaje, nasljeđivao generacijski, a njegova količina i složenost govorile su o statusu i obiteljskoj baštini. On nije samo ukras, nego čuvar sjećanja, emotivni trag i trajni biljeg zajednice. Podsjeća nas tko smo, odakle dolazimo i kome pripadamo.

Otvorenje su popratile i lokalne televizijske kuće Novosadska TV i TV Apatin, a izložbi je prisustvovalo mnogo zaljubljenika u tradicijsku kulturu i nakit kao njezin reprezentativni element.

Foto: promo

Već sljedećeg dana Centar za kulturu Sesvete održat će radionicu izrade replike mljetskog kolarina – ogrlice koja se tradicionalno izrađivala od koralja i zlatnih ukrasa, dok se na radionici rekonstruira u staklenom zrnu, a filigranske zlatne botune zamijenit će kopije u jeftinijim materijalima.

„Jedva smo pronašli nekoliko originalnih, djelomično sačuvanih primjeraka prema kojima smo mogli napraviti rekonstrukciju“, istaknula je voditeljica tečaja, Vinka Mareković.

Publika u Somboru s velikim je zanimanjem razgledala izložbu, postavljala brojna pitanja i s oduševljenjem prihvatila poziv na radionicu. Sesvetski etno nakit tako je još jednom pokazao da tradicija, kad je predstavljena stručno, kreativno i s ljubavlju, i danas može osvojiti svaku publiku – pa tako i Somboru

