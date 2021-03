Policija u Baskiji, na sjeveru Španjolske, uhitila je tri žene s hrvatskim putovnicama pod sumnjom da su opljačkale 4 kuće čime su se nastavila privođenja pod optužbom za pripadanje putujućoj kriminalnoj organizaciji.

Tri žene u dobi od 21, 27 i 31 godine privedene su nakon izlaska iz jedne zgrade u gradiću Getxo, sa 71.000 stanovnika, pored velikog grada Bilbaa. Istražitelji tvrde kako pripadaju skupini specijaliziranoj za provale u kuće i stanove te su optužene za četiri pljačke u tom kraju prijavljene prošli mjesec.

Baskijska policija je bila u potrazi za počiniteljima nakon što su stanari iz četiri kuće prijavili nasilni upad i krađu stvari. U svim slučajevima su brave bile obijene, a iz kuća su navodno odneseni novac u gotovini te nakit.

Policija je u petak dobila dojavu da se u blizini nalaze žene koje odgovaraju opisu osumnjičenih pa je poslala patrolu. Policajci u civilu pratili su ih sve do jedne zgrade u kojoj su njih tri navodno namjeravale izvršiti novi upad. Pustili su ih da uđu u zgradu, a kada su izašle se te približile svom automobilu policajci su iskočili iz zasjede pa ih priveli. U njihovom vozilu pronašli su alat za obijanje brava, uključujući plastične kartice koje služe kao poluga za otvaranje vrata.

Istražitelji tvrde da pripadaju skupini koja operira iz Madrida u središtu Španjolske te pljačka kuće diljem zemlje. Uhićene žene su u pritvoru gdje čekaju suđenje.

Odvjetnik Claudio Diez-Canseco Núñez iz katalonskog primorskog mjesta Salou rekao je da ih on zastupa no nije komentirao slučaj. Niti on niti policija nisu otkrili identitet uhićenih.

Prije dva tjedna četiri mlađe osobe s hrvatskim putovnicama uhićene su pak u gradu Santiago de Compostela, na sjeveru Španjolske, pod sumnjom za pripadnost bandi koja pljačka kuće.

Dvije žene i dva muškarca unajmili su turistički apartman, a policajcima su bili sumnjivi pa su ih pratili i zaustavili na ulici radi legitimacije.

- Jedna od žena skrivala je u robi plastičnu vrećicu u kojoj su bila dva sata marki Rolex i Cartier te nekoliko komada nakita. S obzirom da nije objasnila porijeklo predmeta, a nije ulijevala povjerenje prilikom identifikacije, agenti su ih sve odveli u policijsku postaju na detaljno identificiranje i provjeru - navedeno je tada u priopćenju policije.

Istragom su ih povezali s pljačkom u 500 kilometara udaljenom gradu Badajozu, na zapadu Španjolske. Dva dana ranije ondje je prijavljena provala u kuću te krađa satova i nakita. Policija je nazvala kolege u Badajozu, a zatim su vlasnici kuće prepoznali zaplijenjene predmete kao svoje.

I njih zastupa odvjetnik Claudio Diez-Canseco Núñez koji je tada rekao kako policija u Španjolskoj često privodi osobe samo zato što im sumnjivo izgledaju i jer su stranci pa da brojni ovakvi slučajevi završe oslobađajućim presudama. Bio je izjavio kako nema dokaza da su njegovi klijenti uhićeni u Santiago Composteli ukrali pronađene stvari te da su nedužni. Maloljetni muškarac je pušten na slobodu, a tri punoljetne osobe koje su bile s njim čekaju suđenje.

Diez-Canseco Núñez već godinama u ovakvim slučajevima brani optužene osobe s hrvatskim dokumentima, a takvi slučajevi su česti.

Policija je u nekim ranijim slučajevima navodila da se radi o obiteljskim klanovima na čelu kojih su obično muškarci koji razvoze žene pred ciljane kuće te nadgledaju njihove akcije. One pak imaju definiran sustav rada. Njih tri nekoliko puta pozvone na portafon zgrade, a ako nitko ne odgovori, ulaze i penju se na kat gdje je stan na koji su pozvonile.

Jedna oruđem obija bravu, a ostale dvije paze na stepenicama da netko ne naiđe. Uspije li prva obiti bravu, ulazi u stan te uzima novac i nakit. Nakon krađe sve tri izlaze kao da su susjede. Policija kaže kako su to putujuće bande koje se brzo kreću po Španjolskoj, nadgledaju kuće, te ih pljačkaju.

Posljednjih mjeseci žene s hrvatskim putovnicama bile su privedene i u sjeveroistočnoj pokrajini Kataloniji te južnoj Andaluziji.