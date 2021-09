Jubilarna, 25. po redu akcija pošumljavanja požarišta u popularnoj kampanji Boranka, održana je ove subote u splitskom naselju Donje Sitno​, a zasađeno je nekoliko tisuća novih stabala, priopćeno je iz Saveza izviđača Hrvatske.

​Dvjestotinjak volontera cijelo je prijepodne marljivo sadilo nova stabla na požarištu iznad Crkve Presvetog Trojstva gdje je šumsko područje poharao katastrofalan požar 2017. godine u kojemu je izgorjelo više od ​četiri tisuće hektara šume u okolici Splita.



Ovu subotu glavninu od čak 200 volontera činili su splitski izviđači iz Skautskog kluba Marjan i Odreda izviđača pomoraca Spinut te učenici Prirodoslovne škole Split i 5. gimnazije Vladimir Nazor iz Splita, a pridružili su im se i drugi građani. Zajedno su posadili nekoliko tisuća novih stabala u sadnicama i sjemenu, a sukladno uputama struke, sadile su se isključivo autohtone vrste i to hrast crnika (česmina), pinjol (pinija) i crni bor.



​"​Sudjelujem na Boranki još od samog početka, od 2018., a i dalje se rado odazivam. Kao izviđaču, priroda mi je veliki dio života i ne vidim bolji način kako joj vratiti za sve što nam pruža nego kroz ovu hvalevrijednu akciju. Posebno me veseli svaki put vidjeti nova lica, a naročito učenike kojima je kroz Boranku pružena izvanredna prilika za uključiti se u pomoć lokalnoj zajednici i prirodi​", rekla je Marija Jukić, izviđačica iz Odreda izviđača pomoraca Spinut.



Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume, Hrvatska gorska služba spašavanja i Splitski skautski zbor​ glavni su organizatori kampanje Boranka. Do sada je u akcijama Boranke sudjelovalo oko 7600 volontera čime je postala najveća volonterska akcija pošumljavanja požarišta na razini čitave Europe​, stoji u priopćenju​.



Organizatori su svim volonterima osigurali besplatan prijevoz do i s lokacije pošumljavanja, sadnice, zaštitnu opremu, alat za sadnju, vodu za piće, sendviče i voće. Akcije pošumljavanja požarišta održavaju se svake subote na širem području grada Splita, zaključno sa subotom 16. listopada 2021. Iduću subotu nastavlja se pošumljavanje požarišta u Donjem Sitnom.



​​U organizaciji Boranke izviđačima i drugim volonterima uvelike pomažu Hrvatske šume koje osiguravaju sadnice i drugi sadni materijal, a njihovi stručnjaci educiraju volontere i rade stručni nadzor same sadnje. HGSS-ovi volonteri glavna su logistička podrška u organizaciji pošumljavanja. Ravnateljstvo civilne zaštite osigurava alat i opremu za sadnju te ostalu logistiku, Grad Split osigurava besplatan prijevoz volontera autobusima, volonteri Crvenog križa na raspolaganju su volonterima u slučaju nesretnog slučaja, naveli su iz Saveza izviđača Hrvatske.

Šume pomažu u smanjenju količine stakleničkog plina. Cilj cijele akcije je posaditi dovoljno stabala koja će upiti CO2 iz atmosfere.

'Karbonski otisak' u atmosferi je posljedica naših svakodnevnih radnji. Automobili, brodovi, avioni, tvornice… Sve to proizvodi stakleničke plinove koji utječu na zagrijavanje Zemlje i klimatske promjene.