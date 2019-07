U Splitu je u 7 sati bilo 28°C: Toplinski val došao u Hrvatsku

Toplinski val s ekstremno visokim temperaturama koji je zahvatio sjeverozapadnu Europu, sve više prodire u Hrvatsku. Split i Senj su tako već u 7 sati mjerili 28 stupnjeva Celzija, u Pločama je bilo 27,4 stupnja, a na Hvaru 27.

U Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku bilo je tek nešto ugodnijih 26 stupnjeva, a u Zadru i Rijeci 25. U Zagrebu su jutros izmjerena 22 stupnja.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperature u srijedu će skočiti preko 30 stupnjeva. U unutrašnjosti će ići do 33, a na moru do 25. U četvrtak će biti još toplije s maksimalnom temperaturom do 36 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Izdan je narančasti meteoalarm za Istru i Dalmaciju, dok je žuto izdano za sjever Hrvatske. U četvrtak će jedino istočni dio Hrvatske biti bez upozorenja, dok su za druge dijelove izdana upozorenja za opasno vrijeme. Toplinski val najjači će biti u četvrtak, a zatim će u petak oslabjeti.

Sunčano i vruće bit će još i u četvrtak u cijeloj zemlji, a od petka nestabilnije i manje vruće. Lokalnih će pljuskova od petka biti u unutrašnjosti, a u subotu i na Jadranu, većinom na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab dok će na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u subotu okrenuti na jugo.

Foto: DHMZ

