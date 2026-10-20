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'Pristupajte s oprezom!'

U Splitu osvanuo neobičan plakat: 'Policija moli za pomoć!'

Piše Ivan Jukić,
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U Splitu osvanuo neobičan plakat: 'Policija moli za pomoć!'
Foto: Dalmatinski portal
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U splitskom Varošu osvanuo je plakat koji na satiričan način proziva 11 bivših ministara i dužnosnika povezivanih s aferama, tražeći od građana oprez pri kontaktu s njima.

Neobičan plakat osvanuo je u splitskom Varošu, a na njemu su fotografije 11 bivših ministara i drugih dužnosnika čija su se imena povezivala s političkim aferama.

Na vrhu plakata velikim slovima piše: „Policija moli građane za pomoć!”, a ispod fotografija istaknuta je poruka: „Pristupajte s oprezom!”. Autori plakata prozivaju prikazane osobe zbog afera i optužbi povezanih s njihovim djelovanjem, prenosi Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Među njima su Božidar Kalmeta, Gabrijela Žalac, Vili Beroš, Darko Horvat, Josipa Rimac i Mario Banožić...

Plakat se pojavio nakon što je splitska policija objavila fotografije devetorice muškaraca koje traži zbog povika tijekom Torcidine povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

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Čini se da je riječ o satiričnoj reakciji na policijsku objavu, kojom se kroz ironiju povlači paralela između potrage za navijačima i političara čija su se imena našla u različitim aferama.

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