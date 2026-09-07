U Splitu ove godine dvostruko više necijepljene djece prijavili za vrtić. Bez toga nema upisa...

Zabrinjavajuće je velik, posebno na jugu Hrvatske, broj djece koju roditelji ove pedagoške godine nisu upisali u vrtić zato što ih ne žele cijepiti. Necijepljena djeca ne mogu pohađati vrtić odnosno jaslice, osim ako postoji zdravstvena kontraindikacija zbog koje cjepivo ne smiju primiti, što je rijetkost.

Gradove smo, mahom županijska središta, ali i druge, pitali koliko im je djece ostalo neupisano u vrtić i jaslice zbog necijepljenja, iz Grada Splita odgovaraju kako se taj broj u odnosu na prošlu pedagošku godinu - udvostručio.

"U predškolskim ustanovama kojima je osnivač Grad Split zaprimljen je ukupno 1.591 zahtjev, od čega se 208 zahtjeva odnosilo na necijepljenu djecu bez utvrđenih kontraindikacija za cijepljenje. Za usporedbu, tijekom postupka upisa za pedagošku godinu 2025./2026. zaprimljena su ukupno 1.574 zahtjeva, od čega se 106 zahtjeva odnosilo na necijepljenu djecu bez utvrđenih kontraindikacija", odgovara Grad Split za 24sata.

Grad Sinj nam nije odgovorio na upit, ali kako se može vidjeti na stranici tamošnjeg vrtića "Bili cvitak" koji djeluje na više lokacija, zbog necijepljenja je odbijeno 26 djece vrtićke, i još 47 jasličke dobi. Roditeljima koji su se žalili, pozivajući se na medicinski opravdane razloge necijepljenja, a nisu dostavili urednu liječničku potvrdu o postojanju kontraindikacije, žalbe se odbijaju.

Nije nam odgovorio ni Dubrovnik, no na stranici njihovog vrtića stoji podatak o šestero djece za koju nije priložena potvrda o cijepljenju.

Grad Zagreb je odgovorio da nema podatke o broju necijepljene djece, no svakako se upis, kažu, uvjetuje urednim cijepljenjem. U Rijeci je odbijeno 11 djece, dvoje roditelja se žalilo. Jedno dijete je naknadno upisano u vrtić, s obzirom da su se roditelji, nakon ulaganja žalbe, odlučili za cijepljenje. Za djecu koja su djelomično procijepljena upis je moguć uz uvjet da se imunizacija obavi u najkraćem vremenskom roku.

U Karlovcu nije primljeno sedmero djece zbog necijepljenja, nitko od roditelja se nije žalio. U Gospiću nije upisano jedno dijete.

U Imotskom šestero djece nije bilo cijepljeno, radi upisa u vrtić ih se naknadno cijepilo dvoje ili troje, odgovaraju iz tog grada. U Slavonskom Brodu je odbijenicu zbog neprocijepljenosti dobilo četvero djece, u Čakovcu su evidentirana tri takva slučaja. "Kod necijepljene djece upis nije moguć dok nisu ispunjeni zdravstveni uvjeti za uključivanje u skupine", odgovara Čakovec. U Požegi je odbijeno šestero djece, niti jedan roditelj se nije žalio. U Koprivnici je bilo sedmero odbijenih, žalbi roditelja također nije bilo.

U Varaždinu, s druge strane, nije bilo zaprimljenih zahtjeva za upis necijepljene djece, jednako tako ni u Bjelovaru. Od Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata nismo dobili ogovore koliko ukupno djece u Hrvatskoj zbog necijepljenja nije primljeno u vrtiće i jaslice.