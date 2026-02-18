U Srbiji izbili prosvjedi zbog masovnog premlaćivanja studenata u Novom Sadu

U Srbiji su izbili prosvjedi nakon brutalnog premlaćivanja u Novom Sadu. Prosvjednike u Novom Sadu su napali tzv. 'SNS batinaši', obučeni u crno. Tukli su studente, novinare i okupljene građane, a na udaru kritika se našla i srpska policija koju optužuju da nije spriječila fizički napad na studente i novinare.

Foto: Radule Perisic

Iz Zbora građana Medijane poručuju da ne pristaju na strah i nepravdu te da stoje uz Novosađane.

- Nećemo stajati po strani dok osuđivani kriminalci, narko-dileri, nasilnici, lopovi napadaju i krvnički tuku studente. Nasilje nad mladima je poruka zastrašivanja. I na tu poruku odgovaramo da ne okrećemo glavu! Vreme odgovornosti dolazi, sa svima nama - naveli su u pozivu na prosvjed solidarnosti u Nišu.

Foto: Radule Perisic

O svemu se oglasio i Aleksandar Vučić. Rekao je da je jedini legitimni skup bio onaj koji je Matica Srpska organizirala u Srpskom narodnom kazalištu te premlaćivanje studenata i novinara opisao kao 'par šamara'.

- Oni koji su se okupili, blokaderi, imali su kriminalni skup. Protuzakonito su se okupili. Njihov unaprijed proklamirani cilj bio je, mi dolazimo da vas bijemo. A onda, kada su došli, iznenadili su se što je bilo puno više onih koji su htjeli ući u kazalište nego onih koji su htjeli nekoga tući. Vidjeli ste napade i na starije ljude i na sve druge. Međutim, neki nisu htjeli bježati, nekoliko su im šamara udarili i uvijek mi je žao kad se tako nešto dogodi. Ali morate imati na umu, stvarno mislite da ćete nekog jahati, a da se ta osoba neće suprotstaviti? Da ćete nekog ubijati, tući, a da ljudi nemaju pravo podići glavu? To je nemoguće - rekao je Vučić.