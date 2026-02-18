Obavijesti

News

Komentari 10
OPET SUKOBI U SRBIJI

U Srbiji izbili prosvjedi zbog masovnog premlaćivanja studenata u Novom Sadu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
U Srbiji izbili prosvjedi zbog masovnog premlaćivanja studenata u Novom Sadu
7
Foto: Radule Perisic

O svemu se oglasio i Aleksandar Vučić. Rekao je da je jedini legitimni skup bio onaj koji je Matica Srpska organizirala u Srpskom narodnom kazalištu te premlaćivanje studenata i novinara opisao kao 'par šamara

Admiral

U Srbiji su izbili prosvjedi nakon brutalnog premlaćivanja u Novom Sadu. Prosvjednike u Novom Sadu su napali tzv. 'SNS batinaši', obučeni u crno. Tukli su studente, novinare i okupljene građane, a na udaru kritika se našla i srpska policija koju optužuju da nije spriječila fizički napad na studente i novinare. 

Prosvjed u Nišu zbog nasilja u Novom Sadu
Foto: Radule Perisic

Iz Zbora građana Medijane poručuju da ne pristaju na strah i nepravdu te da stoje uz Novosađane.

UDARALI IH I ŠUTIRALI Kaos u Novom Sadu: Maskirani muškarci studentu razbili glavu, napali novinare i građane
Kaos u Novom Sadu: Maskirani muškarci studentu razbili glavu, napali novinare i građane

 - Nećemo stajati po strani dok osuđivani kriminalci, narko-dileri, nasilnici, lopovi napadaju i krvnički tuku studente. Nasilje nad mladima je poruka zastrašivanja. I na tu poruku odgovaramo da ne okrećemo glavu! Vreme odgovornosti dolazi, sa svima nama - naveli su u pozivu na prosvjed solidarnosti u Nišu.

Prosvjed u Nišu zbog nasilja u Novom Sadu
Foto: Radule Perisic

O svemu se oglasio i Aleksandar Vučić. Rekao je da je jedini legitimni skup bio onaj koji je Matica Srpska organizirala u Srpskom narodnom kazalištu te premlaćivanje studenata i novinara opisao kao 'par šamara'.

 - Oni koji su se okupili, blokaderi, imali su kriminalni skup. Protuzakonito su se okupili. Njihov unaprijed proklamirani cilj bio je, mi dolazimo da vas bijemo. A onda, kada su došli, iznenadili su se što je bilo puno više onih koji su htjeli ući u kazalište nego onih koji su htjeli nekoga tući. Vidjeli ste napade i na starije ljude i na sve druge. Međutim, neki nisu htjeli bježati, nekoliko su im šamara udarili i uvijek mi je žao kad se tako nešto dogodi. Ali morate imati na umu,  stvarno mislite da ćete nekog jahati, a da se ta osoba neće suprotstaviti? Da ćete nekog ubijati, tući, a da ljudi nemaju pravo podići glavu? To je nemoguće - rekao je Vučić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026