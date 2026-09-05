U Srbiji održali komemoraciju za monstruma i zločinca Mladića: Stigao srpski ministar pravde

Komemoracija generalu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću, osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u subotu u Domu Vojske Srbije u Beogradu u prisutnosti obitelji i suboraca uz nekoliko sadašnjih i bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.

Ratko Mladić, ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba tijekom sukoba 1990-ih, pravomoćno je osuđen za genocid u Srebrenici počinjen u srpnju 1995. godine, za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, snajpersko djelovanje, granatiranje i teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce kao odmazdu za NATO bombardiranja 1995. godine.

Komemoracija je, zbog istovremenog zasjedanja Središnjeg odbora vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Nišu koji je šefa države Aleksandra Vučića kandidirao za premijera, pala u drugi plan provladinih medija.

Prema medijskim izvješćima, komemoraciji su uz članove obitelji nazočili srpski ministar pravde Nenad Vujić, predsjednik bosanskohercegovačkog enititeta Republika Srpska (RS) Siniša Karan, te ministri unutarnjih poslova, rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Željko Budimir i Radan Ostojić.

O Mladiću su govorili nekadašnji časnici i njegovi suborci, te ruska povjesničarka Jelena Guskova.

Prema beogradskim medijima na ulazak u Dom Vojske Srbije na komemoraciju u subotu je čekalo nekoliko stotina ljudi.

Mladić je umro 27. kolovoza u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Den Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.

Njegovi posmrtni ostaci dopremljeni su 3. rujna u Beograd zrakopolovom Vlade Srbije i prebačeni na Vojnomedicinsku akademiju zbog - prema medijskim izvješćima- zahtjeva obitelji za obdukcijom.

Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića, kojeg mnogi u Srbiji i Republici Srpskoj smatraju herojem, bit će pokopani u obiteljskoj grobnici, pored kćeri Ane, nakon mimohoda pored lijesa koji će prije ukopa biti izložen u lokalnoj crkvi.