U središtu Zagreba akcija "Bicikliraj za epilepsiju"

Povodom Ljubičastog dana - međunarodnog dana podrške osobama s epilepsijom, u nedjelju se u Zagrebu održava tradicionalna manifestacija "Bicikliraj za epilepsiju!", s ciljem pružanja podrške oboljelim i podizanja svijesti o toj bolesti.

Epilepsija je jedan od najčešćih kroničnih neuroloških poremećaja, koji pogađa ljude svih dobnih skupina. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj je gotovo 60 tisuća osoba oboljelo od epilepsije.

Epilepsija se manifestira epileptičkim napadajima koji mogu uzrokovati poremećaj svijesti, motorike, osjeta i ponašanja.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), epilepsija pogađa više od 50 milijuna ljudi diljem svijeta, a najčešće se pojavljuje u dječjoj dobi. Napadi mogu biti vrlo različiti – od velikih napadaja s gubitkom svijesti i grčevima mišića, do manjih napadaja koji uzrokuju kratkotrajnu odsutnost svijesti.

Liječenje epilepsije najčešće započinje farmakološkom terapijom, a u slučajevima kada lijekovi ne postižu zadovoljavajuću kontrolu napadaja, razmatra se neurokirurško liječenje.

WHO je prepoznao epilepsiju kao značajan globalni javnozdravstveni problem i pokrenuo Međusektorski globalni akcijski plan o epilepsiji i drugim neurološkim poremećajima (IGAP) za razdoblje od 2022. do 2031. godine, Cilj plana je povećanje pokrivenosti uslugama liječenja epilepsije za 50 posto te unapređenje zakonodavstva u 80 posto zemalja, s ciljem zaštite prava osoba s epilepsijom do 2031. godine.

Biciklistička povorka sudionika akcije "Bicikliraj za epilepsiju!" proći će središtem Zagreba, a organizatori su pozvali građane da podrže osobe s epilepsijom odijevanjem ljubičaste odjeće ili dodataka, simbolizirajući solidarnost s oboljelima. Na informativnom štandu dijeljeni su ljubičasti bedževi, majice i narukvice.

Manifestaciju je organizirala Hrvatska udruga za epilepsiju u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Hrvatskom ligom protiv epilepsije, Referentnim centrom Ministarstva zdravstva RH za epilepsiju i drugim stručnim institucijama.