Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA SE OGLASILA

U stanu u Prečkom plinom se otrovao bračni par iz Zagorja? 'Vikendom bi bili na tržnici'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
U stanu u Prečkom plinom se otrovao bračni par iz Zagorja? 'Vikendom bi bili na tržnici'
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Njih dvoje su povremeno boravili u svom stanu u sklopu jedne kuće u Začretju, a povremeno, najviše vikendima, bili su u Zagrebu u svom stanu, jer su se bavili prodajom na tamošnjoj tržnici, izjavila je mještanka iz Svetog Križa Začretja

OGLAS
OGLAS

Policija je u utorak oko 18 sati u stanu na Prečkom pronašla dva tijela. Danas su objavili detalje ove tragedije, a riječ je o 61-godišnjakinji i 67-godišnjaku.

- U utorak, 7. listopada oko 18.10 sati na Trešnjevci, u Bezdanskoj ulici, u stanu, pronađena su tijela članova obitelji, 61-godišnjakinje i 67-godišnjaka na kojima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela - naveli su.

Na mjesto događaja pristupili zaposlenici plinare grada Zagreba koji su zatvorili ventil plinske instalacije.

OGLAS

- Obavljenim očevidom u suradnji policijskih službenika Službe za očevide i kriminalističku tehniku Policijske uprave zagrebačke i vještaka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić utvrđeno je da je smrt najvjerojatnije nastupila uslijed trovanja ugljičnim monoksidom - zaključila je policija.

Zagreb: Bračni par pronađen mrtav u stanu, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom
Zagreb: Bračni par pronađen mrtav u stanu, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Portal Zagorje.com neslužbeno doznaje da je riječ o bračnom paru iz Zagorja, točnije iz Svetog Križa Začretja.

-  Njih dvoje su povremeno boravili u svom stanu u sklopu jedne kuće u Začretju, a povremeno, najviše vikendima, bili su u Zagrebu u svom stanu, jer su se bavili prodajom na tamošnjoj tržnici. Jedno vrijeme su više znali boraviti u Zagrebu, no baš sam je prije nekih mjesec dana srela u Začretju tu ženu, koju znam cijeli život, i rekla mi je da sad većinom borave ovdje, gdje je ona i rođena, a da su manje u Zagrebu. Svi smo ovdje šokirani i ožalošćeni viješću da su upravo ona i njen suprug tako tragično stradali - ispričala je mještanka za portal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
OGLAS
OGLAS
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025