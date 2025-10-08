U stanu u Prečkom plinom se otrovao bračni par iz Zagorja? 'Vikendom bi bili na tržnici'

Policija je u utorak oko 18 sati u stanu na Prečkom pronašla dva tijela. Danas su objavili detalje ove tragedije, a riječ je o 61-godišnjakinji i 67-godišnjaku.

- U utorak, 7. listopada oko 18.10 sati na Trešnjevci, u Bezdanskoj ulici, u stanu, pronađena su tijela članova obitelji, 61-godišnjakinje i 67-godišnjaka na kojima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela - naveli su.

Na mjesto događaja pristupili zaposlenici plinare grada Zagreba koji su zatvorili ventil plinske instalacije.

- Obavljenim očevidom u suradnji policijskih službenika Službe za očevide i kriminalističku tehniku Policijske uprave zagrebačke i vještaka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić utvrđeno je da je smrt najvjerojatnije nastupila uslijed trovanja ugljičnim monoksidom - zaključila je policija.

Zagreb: Bračni par pronađen mrtav u stanu, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Portal Zagorje.com neslužbeno doznaje da je riječ o bračnom paru iz Zagorja, točnije iz Svetog Križa Začretja.

- Njih dvoje su povremeno boravili u svom stanu u sklopu jedne kuće u Začretju, a povremeno, najviše vikendima, bili su u Zagrebu u svom stanu, jer su se bavili prodajom na tamošnjoj tržnici. Jedno vrijeme su više znali boraviti u Zagrebu, no baš sam je prije nekih mjesec dana srela u Začretju tu ženu, koju znam cijeli život, i rekla mi je da sad većinom borave ovdje, gdje je ona i rođena, a da su manje u Zagrebu. Svi smo ovdje šokirani i ožalošćeni viješću da su upravo ona i njen suprug tako tragično stradali - ispričala je mještanka za portal.

