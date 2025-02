U subotu prosvjed u Gospiću: Tražimo da se što hitnije sanira, brinemo se za svoju djecu

Prosvjed će se održati 22. 2. 2025.. u 15 h ispred bivšeg industrijskog kompleksa Paromlin, Novoselo Bilajsko 50, Gospić,u kojem se, prema našim saznanjima, nepropisno skladišti i odlaže medicinski i plastični otpad. Ovaj problem nosi ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice, dok nadležne institucije ne poduzimaju adekvatne mjere kako bi zaštitile građane, stoji u pozivu na prosvjed kojeg organizira Građanska inicijativa 'Spasimo Gospić'.

Slično piše i na Facebook stranici 'Bilaj'.

- S obzirom da se većina nedavno otkrivene ekološke katastrofe dogodila upravo na administrativnom području Novosela Bilajskog (što uključuje kompleks oko silosa te gradsko odlagalište otpada Rakitovac) pozivamo sve mještane Bilaja, Barleta, Rakovca, Rosulja, Novosela, Ornica i Ličkog Čitluka da se odazovu građanskom prosvjedu zakazanom za 22. veljače, u subotu u 15 sati! Pokažimo svi da nas ima i da se taj ilegalni opasni otpad pod hitno ukloni s ovog područja te da se gradsko odlagalište otpada Rakitovac trajno zatvori! SPASIMO BILAJ I GOSPIĆ! - stoji u objavi.

Kontaktirali smo organizatore.

- Građani su snimali te kamione, ali nitko se nije usudio to prijaviti jer živimo u takvom podneblju. To su veliki novci u igri, taj biznis je dosta unosan u Hrvatskoj. Umreženi su pa su se ljudi bojali. Mi ne idemo konkretno protiv politike nego apeliramo na institucije da se to riješi, naš cilj i zadaća je da se to što brže makne. Iščupali su zimzelene jelke i borovi. Prije se tu proizvodila eko hrana, a danas otrov. Šuma teško da će se oporaviti, to će morati se iskopavati i otrpavati, sanacija će biti skupa. Taj otpad je pomiješan sa zemljom. Pozdravljam reakciju lokalnih političara koji su reagirali i traže od Vlade što bržu reakciju i sve to stoji, ali prošla je baba s kolačima, to se radi godinama. Uvijek su bile glasine da se nešto čudno događa ali nitko nije mogao postupati po glasinama. Ne ulazimo u to jesu li političari znali, to nek provjeravaju nadležna državna tijela - rekao nam je Mihael Podnar.

Njegova kolegica, Radmila Škorić Milinović, naglašava da prosvjed nije politički.

- Mi smo grupa građana koja organizira prosvjed. Ovo nije politički skup, ne prozivamo nikoga, samo tražimo da se to sanira što prije. Nisu to oni počeli jučer zakapati, to traje već dugo. Zabrinuti smo za svoju djecu, što ćemo njima ostaviti - zaključuje.

Ana Krpan kaže da su institucije tu da nađu i kazne krivce, a oni

- Pokrenuli smo prosvjed jer želimo da što prije krene sanacija, bojimo se da od toga neće biti ništa ako ne pritisnemo sad dok je to aktualno. Svi su poprilično zabrinuti za zdravlje, to je medicinski otpad, plastika, sitne čestice ulaze u podzemnu vodu jer smo krško područje. Mi smo grad s četiri rijeke, mislim da je sve poprilično zagađeno. Nemamo podataka da je netko uzeo uzorke tla i vode, da se barem malo umiri javnost s podacima, nitko nam nije konkretno rekao ni kad će sanacija. Ništa konkretno ne znamo i tražimo odgovor na pitanje kad će krenuti sanacija - govori Krpan.