U sudaru dviju brodica kod Rovinja nema teže ozlijeđenih

Nitko nije teže ozlijeđen u pomorskoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila u moru kod Rovinja kada su se sudarile dvije brodice uslijed čega su gotovo svi putnici s jednog plovila pali u more. Nesreća se dogodila u moru kod Rovinja u nedjelju oko 19.30 sati kada su se iz još neutvrđenih razloga sudarile dvije brodice nakon čega je jedna, bez posade, nastavila juriti i zabila se u Obalu palih boraca NOR u blizini benzinske postaje odnosno s pramcem se zabila u obalni zid luke Valdibora.

Na brodicama se nalazilo ukupno jedanaest osoba.

Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe od policije, tima hitne medicinske pomoći do ekipe vatrogasaca i djelatnik rovinjske Lučke uprave Rovinj.

Ozlijeđeni su promptno zbrinuti, a jedne je osoba s lakšim ozljedama prevezena u pulsku opću bolnicu. Pod kojim je okolnostima došlo do sudara brodica utvrdit će očevid.