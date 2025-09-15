Obavijesti

News

Komentari 0
OPET TRAGEDIJA

U sudaru kod Varaždina poginuo 80-godišnji vozač

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U sudaru kod Varaždina poginuo 80-godišnji vozač
Briševo: Ozlijeđen vlasnik autosalona u pucnjavi, očevid je u tijeku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC -35 koja je od 16 sati zatvorena za sav promet koji se uz regulaciju policijskih službenika odvija okolnim prometnicama

U sudaru dva vozila poginuo je 80- godišnji muškarac u ponedjeljak u Vidovcu kod Varaždina, a riječ je o vozaču jednog vozila, izvijestili su iz Policijske uprave varaždinske.

Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC -35 koja je od 16 sati zatvorena za sav promet koji se uz regulaciju policijskih službenika odvija okolnim prometnicama.

REGULIRALI PROMET Nesreća u Kaštelima: Sudarilo se šest vozila, službe na terenu
Nesreća u Kaštelima: Sudarilo se šest vozila, službe na terenu

U tijeku je očevid a na teren su osim policije izašle i druge žurne službe. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku
UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'
BURNO U SABORU

UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'

Premijera Plenkovića čeka 41 pitanje. Zastupnici 15. prosinca opet idu na odmor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025